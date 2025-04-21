Пытался сбежать в Молдову через Днестр на акваскутере: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На границе с Молдовой задержали жителя Днепропетровщины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, используя акваскутер.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств наблюдения обнаружили 33-летнего мужчину во время ночного заплыва через реку Днестр. Несмотря на угрозу для здоровья и жизни из-за холодной воды, нарушитель решил преодолеть границу водой.

Сообщается, что это уже не первая его попытка: месяц назад мужчина уже пытался пересечь границу на суше и был привлечен к ответственности.

На этот раз его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение государственной границы). Нарушителю грозит очередное судебное заседание и административная ответственность.

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