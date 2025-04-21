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Пытался сбежать в Молдову через Днестр на акваскутере: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На границе с Молдовой задержали жителя Днепропетровщины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, используя акваскутер.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств наблюдения обнаружили 33-летнего мужчину во время ночного заплыва через реку Днестр. Несмотря на угрозу для здоровья и жизни из-за холодной воды, нарушитель решил преодолеть границу водой.

Сообщается, что это уже не первая его попытка: месяц назад мужчина уже пытался пересечь границу на суше и был привлечен к ответственности.

На этот раз его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение государственной границы). Нарушителю грозит очередное судебное заседание и административная ответственность.

В Винницкой области мужчина пытался сбежать в Молдову на акваскутере

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Автор: 

Винницкая область (1035) Госпогранслужба (6431) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+5
Ні, не знаю. Не підкажеш номер закону, який забороняє виїзд закордон?

P.S. Виділив слово "забороняє", бо такі як ти, зазвичай прикриваються якимись постановами кабміну, в яких таке слово і не зустрічається взагалі...
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21.04.2025 15:47
+3
Дурнику! Є закон про воєнний стан, а є підзаконні правила та акти влади, яка уповноважена це регулювати! Та ти і так все знаєш, та за руснявою методичкою ти тут зобов'язаний волати про "порушення прав ухилянтів"! Пливи за срюцьким кораблем, зраднику!
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21.04.2025 16:11
+2
ще в третій раз можно спробувати вночі на параплані.
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21.04.2025 14:33
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Шо ти тут за демократію скулиш? Чи ти і податки не платиш бо при демократії "все можна"? Погано одне, що цього дрища вловили та випустили! Ти саме прекрасно знаєш правила перетину кордону під час воєнного стану, та всеодно ниєш русняву методичку для дрищів! Підгодовуєшся у лаврова?
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21.04.2025 14:55 Ответить
Ні, не знаю. Не підкажеш номер закону, який забороняє виїзд закордон?

P.S. Виділив слово "забороняє", бо такі як ти, зазвичай прикриваються якимись постановами кабміну, в яких таке слово і не зустрічається взагалі...
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21.04.2025 15:47 Ответить
Дурнику! Є закон про воєнний стан, а є підзаконні правила та акти влади, яка уповноважена це регулювати! Та ти і так все знаєш, та за руснявою методичкою ти тут зобов'язаний волати про "порушення прав ухилянтів"! Пливи за срюцьким кораблем, зраднику!
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21.04.2025 16:11 Ответить
Окей, я зрозумів, що окрім називати усіх дурниками ти впринципі не здатен ні на що. Зокрема, і відповісти на конкретне питання. А знаєш чому? А тому що ти прекрасно знаєш, що такого закону у природі не існує))
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21.04.2025 16:19 Ответить
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21.04.2025 17:51 Ответить
Ні! Я далеко не всіх називаю дурниками, і бачу, що навіть ти не дурник, перепрошую! Ти насправді працюєш тут руснявим провокатором на ухилянтську аудиторію, тому пливеш за руснявим кораблем!
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21.04.2025 17:55 Ответить
Ти хворїєш пропагандою влади,аля патріот і кожен адвокат скаже що закону немає,концтабір всі раби окрім чинуш
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22.04.2025 19:28 Ответить
Ну чому ти такий боягуз та нитик, СергЫйко? Москалики попросили понити за фублі?
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22.04.2025 21:18 Ответить
ще в третій раз можно спробувати вночі на параплані.
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21.04.2025 14:33 Ответить
А потом еще и при помощи катапульты попробовать перелететь.
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21.04.2025 14:47 Ответить
теж метод хароший, бо безшумний, і вночі теж непомітний.
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21.04.2025 14:55 Ответить
Ні, ну це нормальний хід для ухилянта. Чим платити десять тисяч баксів якомусь розводилі з прикордонного села, краще придбати техніку. Бачу воду, бачу той берег, тобто все реально.
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21.04.2025 14:37 Ответить
Главное "верить в себя и не видеть препятствий"(с). На энный раз пройдет.
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21.04.2025 14:40 Ответить
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21.04.2025 14:49 Ответить
Турпоток россиян в Турцию достиг рекорда
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21.04.2025 14:53 Ответить
У нас рабства нема , лідор у хмарафоні с раєвською зачитував
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21.04.2025 15:32 Ответить
Але влада робить дуже погані речі з народом,виїзд за кордон дозволено всім закону немає що забороняє,але влада тримає всіх в неволі!!!
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22.04.2025 19:25 Ответить
 
 