Пытался сбежать в Молдову через Днестр на акваскутере: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
На границе с Молдовой задержали жителя Днепропетровщины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, используя акваскутер.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств наблюдения обнаружили 33-летнего мужчину во время ночного заплыва через реку Днестр. Несмотря на угрозу для здоровья и жизни из-за холодной воды, нарушитель решил преодолеть границу водой.
Сообщается, что это уже не первая его попытка: месяц назад мужчина уже пытался пересечь границу на суше и был привлечен к ответственности.
На этот раз его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение государственной границы). Нарушителю грозит очередное судебное заседание и административная ответственность.
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P.S. Виділив слово "забороняє", бо такі як ти, зазвичай прикриваються якимись постановами кабміну, в яких таке слово і не зустрічається взагалі...