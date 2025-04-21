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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Намагався втекти до Молдови через Дністер на акваскутері: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На кордоні з Молдовою затримали мешканця Дніпропетровщини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, використовуючи акваскутер.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів спостереження виявили 33-річного чоловіка під час нічного запливу через річку Дністер. Попри загрозу для здоров’я та життя через холодну воду, порушник вирішив подолати кордон водою.

Повідомляється, що це вже не перша його спроба: місяць тому чоловік уже намагався перетнути кордон на суходолі та був притягнутий до відповідальності.

Цього разу його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону). Порушнику загрожує чергове судове засідання та адміністративна відповідальність.

На Вінниччині чоловік намагався втекти до Молдови на акваскутері

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Автор: 

Вінницька область (1016) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+5
Ні, не знаю. Не підкажеш номер закону, який забороняє виїзд закордон?

P.S. Виділив слово "забороняє", бо такі як ти, зазвичай прикриваються якимись постановами кабміну, в яких таке слово і не зустрічається взагалі...
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21.04.2025 15:47
+3
Дурнику! Є закон про воєнний стан, а є підзаконні правила та акти влади, яка уповноважена це регулювати! Та ти і так все знаєш, та за руснявою методичкою ти тут зобов'язаний волати про "порушення прав ухилянтів"! Пливи за срюцьким кораблем, зраднику!
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21.04.2025 16:11
+2
ще в третій раз можно спробувати вночі на параплані.
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21.04.2025 14:33
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Шо ти тут за демократію скулиш? Чи ти і податки не платиш бо при демократії "все можна"? Погано одне, що цього дрища вловили та випустили! Ти саме прекрасно знаєш правила перетину кордону під час воєнного стану, та всеодно ниєш русняву методичку для дрищів! Підгодовуєшся у лаврова?
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21.04.2025 14:55 Відповісти
Ні, не знаю. Не підкажеш номер закону, який забороняє виїзд закордон?

P.S. Виділив слово "забороняє", бо такі як ти, зазвичай прикриваються якимись постановами кабміну, в яких таке слово і не зустрічається взагалі...
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21.04.2025 15:47 Відповісти
Дурнику! Є закон про воєнний стан, а є підзаконні правила та акти влади, яка уповноважена це регулювати! Та ти і так все знаєш, та за руснявою методичкою ти тут зобов'язаний волати про "порушення прав ухилянтів"! Пливи за срюцьким кораблем, зраднику!
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21.04.2025 16:11 Відповісти
Окей, я зрозумів, що окрім називати усіх дурниками ти впринципі не здатен ні на що. Зокрема, і відповісти на конкретне питання. А знаєш чому? А тому що ти прекрасно знаєш, що такого закону у природі не існує))
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21.04.2025 16:19 Відповісти
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21.04.2025 17:51 Відповісти
Ні! Я далеко не всіх називаю дурниками, і бачу, що навіть ти не дурник, перепрошую! Ти насправді працюєш тут руснявим провокатором на ухилянтську аудиторію, тому пливеш за руснявим кораблем!
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21.04.2025 17:55 Відповісти
Ти хворїєш пропагандою влади,аля патріот і кожен адвокат скаже що закону немає,концтабір всі раби окрім чинуш
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22.04.2025 19:28 Відповісти
Ну чому ти такий боягуз та нитик, СергЫйко? Москалики попросили понити за фублі?
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22.04.2025 21:18 Відповісти
ще в третій раз можно спробувати вночі на параплані.
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21.04.2025 14:33 Відповісти
А потом еще и при помощи катапульты попробовать перелететь.
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21.04.2025 14:47 Відповісти
теж метод хароший, бо безшумний, і вночі теж непомітний.
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21.04.2025 14:55 Відповісти
Ні, ну це нормальний хід для ухилянта. Чим платити десять тисяч баксів якомусь розводилі з прикордонного села, краще придбати техніку. Бачу воду, бачу той берег, тобто все реально.
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21.04.2025 14:37 Відповісти
Главное "верить в себя и не видеть препятствий"(с). На энный раз пройдет.
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21.04.2025 14:40 Відповісти
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21.04.2025 14:49 Відповісти
Турпоток россиян в Турцию достиг рекорда
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21.04.2025 14:53 Відповісти
У нас рабства нема , лідор у хмарафоні с раєвською зачитував
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21.04.2025 15:32 Відповісти
Але влада робить дуже погані речі з народом,виїзд за кордон дозволено всім закону немає що забороняє,але влада тримає всіх в неволі!!!
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22.04.2025 19:25 Відповісти
 
 