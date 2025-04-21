Намагався втекти до Молдови через Дністер на акваскутері: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На кордоні з Молдовою затримали мешканця Дніпропетровщини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, використовуючи акваскутер.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів спостереження виявили 33-річного чоловіка під час нічного запливу через річку Дністер. Попри загрозу для здоров’я та життя через холодну воду, порушник вирішив подолати кордон водою.

Повідомляється, що це вже не перша його спроба: місяць тому чоловік уже намагався перетнути кордон на суходолі та був притягнутий до відповідальності.

Цього разу його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону). Порушнику загрожує чергове судове засідання та адміністративна відповідальність.

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