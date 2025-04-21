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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
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За $13 000 пропонував "відстрочку" від мобілізації та переправлення за кордон: у Харкові викрито чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який за 13 000 доларів США обіцяв виготовити підроблену довідку про відстрочку від мобілізації, зняти з розшуку та нелегально переправити за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході спеціального слідчого експерименту було задокументовано факт передачі 13 000 доларів США за надання незаконних "послуг": виготовлення фальшивої довідки про відстрочку від мобілізації до Збройних Сил України, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку та подальше незаконне переправлення особи через державний кордон України до країн Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні. 

Чоловіка затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Харкові затримали чоловіка за схему "відстрочки" від мобілізації

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Харків (5605) ухилянти (906) Харківська область (815) Харківський район (244)


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Дивна новина. Де професія цього загадкового чоловіка якому.повірили, що він дійсно допоможе чкурнути з.України?
Слуга удода?
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21.04.2025 14:24 Відповісти
А якщо дадуть більше, то дасть лопату для копання тунеля, для перетину кордону
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21.04.2025 14:30 Відповісти
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21.04.2025 16:36 Відповісти
 
 