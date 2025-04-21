За $13 000 пропонував "відстрочку" від мобілізації та переправлення за кордон: у Харкові викрито чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який за 13 000 доларів США обіцяв виготовити підроблену довідку про відстрочку від мобілізації, зняти з розшуку та нелегально переправити за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході спеціального слідчого експерименту було задокументовано факт передачі 13 000 доларів США за надання незаконних "послуг": виготовлення фальшивої довідки про відстрочку від мобілізації до Збройних Сил України, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку та подальше незаконне переправлення особи через державний кордон України до країн Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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