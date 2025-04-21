РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14288 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
942 3

За $13 000 предлагал "отсрочку" от мобилизации и переправку за границу: в Харькове разоблачили мужчину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который за 13 000 долларов США обещал изготовить поддельную справку об отсрочке от мобилизации, снять с розыска и нелегально переправить за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе специального следственного эксперимента был задокументирован факт передачи 13 000 долларов США за предоставление незаконных "услуг": изготовление фальшивой справки об отсрочке от мобилизации в Вооруженные Силы Украины, снятие с розыска за нарушение правил воинского учета и дальнейшую незаконную переправку лица через государственную границу Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

В Харькове задержали мужчину за схему "відстрочки" від мобілізації

Смотрите также: За $10 000 переправляли мужчин за границу: на Буковине задержаны два организатора, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6431) Харьков (7485) уклонисты (836) Харьковская область (803) Харьковский район (239)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивна новина. Де професія цього загадкового чоловіка якому.повірили, що він дійсно допоможе чкурнути з.України?
Слуга удода?
показать весь комментарий
21.04.2025 14:24 Ответить
А якщо дадуть більше, то дасть лопату для копання тунеля, для перетину кордону
показать весь комментарий
21.04.2025 14:30 Ответить
Не поділився
показать весь комментарий
21.04.2025 16:36 Ответить
 
 