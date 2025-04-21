За $13 000 предлагал "отсрочку" от мобилизации и переправку за границу: в Харькове разоблачили мужчину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Харькове правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который за 13 000 долларов США обещал изготовить поддельную справку об отсрочке от мобилизации, снять с розыска и нелегально переправить за границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе специального следственного эксперимента был задокументирован факт передачи 13 000 долларов США за предоставление незаконных "услуг": изготовление фальшивой справки об отсрочке от мобилизации в Вооруженные Силы Украины, снятие с розыска за нарушение правил воинского учета и дальнейшую незаконную переправку лица через государственную границу Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
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