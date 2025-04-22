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Фотопастка викрила двох порушників на шляху до Румунії: їх затримано на Буковині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією через гірську місцевість на Буковині, потрапили в об’єктив фотопастки, встановленої прикордонниками.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на перехоплення вирушила група реагування, до складу якої входив оператор безпілотника. БПЛА дозволив швидко виявити точне місцезнаходження чоловіків, які саме зупинилися на відпочинок перед завершальним етапом маршруту.

Затриманими виявились мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 років народження. Вони планували дістатися до Румунії, орієнтуючись лише на онлайн-карту.

На порушників складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.

На Буковині фотопастка зафіксувала порушників на кордоні

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Автор: 

Буковина (848) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906) Львівська область (2428) Стрийський район (13)


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Топ коментарі
+11
На фронті про фотопастки ось не чути
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22.04.2025 13:53
+11
Тому що це для громадян пастки,а не для ворогів.
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22.04.2025 14:07
+4
И куда это клоунофилы разбегаются? Нагадил клоунами в 2019 - прибери за собой.
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22.04.2025 14:12
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На фронті про фотопастки ось не чути
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22.04.2025 13:53 Відповісти
Тому що це для громадян пастки,а не для ворогів.
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22.04.2025 14:07 Відповісти
И куда это клоунофилы разбегаются? Нагадил клоунами в 2019 - прибери за собой.
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22.04.2025 14:12 Відповісти
За те східний кордон відкритий. Приходьте до ТЦК на звірку даних.
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22.04.2025 14:41 Відповісти
Шо еще сделать для тцк? Может люстрировать?
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22.04.2025 15:47 Відповісти
Для ТЦК робити нічого не треба. Зробіть це для себе.
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22.04.2025 16:38 Відповісти
Шо зробить для себе я знаю и так без советов
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22.04.2025 17:08 Відповісти
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22.04.2025 16:04 Відповісти

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22.04.2025 16:51 Відповісти
Врятованим в Тисі таку нагадайку видавати.
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22.04.2025 17:11 Відповісти
 
 