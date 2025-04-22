Фотопастка викрила двох порушників на шляху до Румунії: їх затримано на Буковині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією через гірську місцевість на Буковині, потрапили в об’єктив фотопастки, встановленої прикордонниками.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на перехоплення вирушила група реагування, до складу якої входив оператор безпілотника. БПЛА дозволив швидко виявити точне місцезнаходження чоловіків, які саме зупинилися на відпочинок перед завершальним етапом маршруту.
Затриманими виявились мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 років народження. Вони планували дістатися до Румунії, орієнтуючись лише на онлайн-карту.
На порушників складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль