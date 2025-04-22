Прикордонники врятували лебедя, який потрапив у траншею на Херсонщині. ВIДЕО
На позиції українських прикордонників у Херсонській області несподівано прилетів лебідь. Бійці акуратно витягли птаха з траншеї, переконалися, що він не поранений, дали трохи відпочити, а потім віднесли до найближчої водойми. Відпочивши, лебідь набрався сил і продовжив шлях.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Втомлений, дезорієнтований і наляканий — у такому стані притулок на позиціях Херсонського прикордонного загону знайшов лебідь, який, імовірно, збився з курсу або потрапив у негоду", - розповіли прикордонники.
Топ коментарі
+15 alla ivanova #545801
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+10 shokolad
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+7 фома фоммич #577697
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