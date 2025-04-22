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Прикордонники врятували лебедя, який потрапив у траншею на Херсонщині. ВIДЕО

На позиції українських прикордонників у Херсонській області несподівано прилетів лебідь. Бійці акуратно витягли птаха з траншеї, переконалися, що він не поранений, дали трохи відпочити, а потім віднесли до найближчої водойми. Відпочивши, лебідь набрався сил і продовжив шлях.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Втомлений, дезорієнтований і наляканий — у такому стані притулок на позиціях Херсонського прикордонного загону знайшов лебідь, який, імовірно, збився з курсу або потрапив у негоду", - розповіли прикордонники.

Також дивіться: Сили оборони знищили ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, вантажівки, гармати, та склади ППМ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) захист тварин (85) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+15
Головна риса українців-це людяність та доброта. Через це і страждаємо завжди, але по-іншому не можемо! Доброта рятує світ!
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22.04.2025 11:36
+10
зворушливо як!!))
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22.04.2025 11:27
+7
прекрасне відео.дуже зворушливе і красномовне.воїни,які постійно ризикують своїм життям-рятують Птаху
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22.04.2025 13:16
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зворушливо як!!))
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22.04.2025 11:27 Відповісти
Головна риса українців-це людяність та доброта. Через це і страждаємо завжди, але по-іншому не можемо! Доброта рятує світ!
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22.04.2025 11:36 Відповісти
Випорожнилось? Попустило трохи, бідося?
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22.04.2025 15:23 Відповісти
👍🤝❤️🕊
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22.04.2025 16:12 Відповісти
Через нелюдів свинокацапів страждають невинні люди та тварини.
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22.04.2025 11:41 Відповісти
Вгадайте щоб зробили кацапи ?
https://zaxid.net/zsu_znishhili_rosiyskih_maroderiv_yaki_vkrali_na_donechchini_gusaka_n1553856
Це відео, як ще у 2022 році наші бійці покарали кацапських крадіїв...
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22.04.2025 11:54 Відповісти
Це добрий знак
Пошана нашим воїнам .
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22.04.2025 12:44 Відповісти
ти ба яе за шию хвацько впіймав
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22.04.2025 12:50 Відповісти
"Безтолковка"... Коли ловлять дику тварину, в першу чергу голову накривають. Бо коли тварина не бачить нічого, то менше опирається та менше самотравмується... Лебідь молодий (ще до кінця не перелиняв)). Скоріш всього, відбився від зграї та заблудився...
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22.04.2025 14:15 Відповісти
прекрасне відео.дуже зворушливе і красномовне.воїни,які постійно ризикують своїм життям-рятують Птаху
показати весь коментар
22.04.2025 13:16 Відповісти
 
 