Прикордонники врятували лебедя, який потрапив у траншею на Херсонщині. ВIДЕО

На позиції українських прикордонників у Херсонській області несподівано прилетів лебідь. Бійці акуратно витягли птаха з траншеї, переконалися, що він не поранений, дали трохи відпочити, а потім віднесли до найближчої водойми. Відпочивши, лебідь набрався сил і продовжив шлях.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Втомлений, дезорієнтований і наляканий — у такому стані притулок на позиціях Херсонського прикордонного загону знайшов лебідь, який, імовірно, збився з курсу або потрапив у негоду", - розповіли прикордонники.

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