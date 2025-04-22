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Пограничники на Херсонщине спасли лебедя, попавшего в траншею. ВИДЕО

На позиции украинских пограничников в Херсонской области неожиданно прилетел лебедь. Бойцы аккуратно вытащили птицу из траншеи, убедились, что она не ранена, дали немного отдохнуть, а затем отнесли к ближайшему водоему. Отдохнув, лебедь набрался сил и продолжил путь.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уставший, дезориентированный и напуганный - в таком состоянии убежище на позициях Херсонского пограничного отряда нашел лебедь, который, вероятно, сбился с курса или попал в непогоду", - рассказали пограничники.

Также читайте: Режима прекращения огня со стороны России пограничники не наблюдали. Были и обстрелы, и штурмы, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6432) защита животных (80) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+15
Головна риса українців-це людяність та доброта. Через це і страждаємо завжди, але по-іншому не можемо! Доброта рятує світ!
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22.04.2025 11:36
+10
зворушливо як!!))
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22.04.2025 11:27
+7
прекрасне відео.дуже зворушливе і красномовне.воїни,які постійно ризикують своїм життям-рятують Птаху
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22.04.2025 13:16
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зворушливо як!!))
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22.04.2025 11:27 Ответить
Головна риса українців-це людяність та доброта. Через це і страждаємо завжди, але по-іншому не можемо! Доброта рятує світ!
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22.04.2025 11:36 Ответить
Випорожнилось? Попустило трохи, бідося?
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22.04.2025 15:23 Ответить
👍🤝❤️🕊
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22.04.2025 16:12 Ответить
Через нелюдів свинокацапів страждають невинні люди та тварини.
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22.04.2025 11:41 Ответить
Вгадайте щоб зробили кацапи ?
https://zaxid.net/zsu_znishhili_rosiyskih_maroderiv_yaki_vkrali_na_donechchini_gusaka_n1553856
Це відео, як ще у 2022 році наші бійці покарали кацапських крадіїв...
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22.04.2025 11:54 Ответить
Це добрий знак
Пошана нашим воїнам .
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22.04.2025 12:44 Ответить
ти ба яе за шию хвацько впіймав
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22.04.2025 12:50 Ответить
"Безтолковка"... Коли ловлять дику тварину, в першу чергу голову накривають. Бо коли тварина не бачить нічого, то менше опирається та менше самотравмується... Лебідь молодий (ще до кінця не перелиняв)). Скоріш всього, відбився від зграї та заблудився...
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22.04.2025 14:15 Ответить
прекрасне відео.дуже зворушливе і красномовне.воїни,які постійно ризикують своїм життям-рятують Птаху
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22.04.2025 13:16 Ответить
 
 