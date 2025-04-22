Пограничники на Херсонщине спасли лебедя, попавшего в траншею. ВИДЕО

На позиции украинских пограничников в Херсонской области неожиданно прилетел лебедь. Бойцы аккуратно вытащили птицу из траншеи, убедились, что она не ранена, дали немного отдохнуть, а затем отнесли к ближайшему водоему. Отдохнув, лебедь набрался сил и продолжил путь.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уставший, дезориентированный и напуганный - в таком состоянии убежище на позициях Херсонского пограничного отряда нашел лебедь, который, вероятно, сбился с курса или попал в непогоду", - рассказали пограничники.

Также читайте: Режима прекращения огня со стороны России пограничники не наблюдали. Были и обстрелы, и штурмы, - ГПСУ