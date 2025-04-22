Пограничники на Херсонщине спасли лебедя, попавшего в траншею. ВИДЕО
На позиции украинских пограничников в Херсонской области неожиданно прилетел лебедь. Бойцы аккуратно вытащили птицу из траншеи, убедились, что она не ранена, дали немного отдохнуть, а затем отнесли к ближайшему водоему. Отдохнув, лебедь набрался сил и продолжил путь.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уставший, дезориентированный и напуганный - в таком состоянии убежище на позициях Херсонского пограничного отряда нашел лебедь, который, вероятно, сбился с курса или попал в непогоду", - рассказали пограничники.
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+15 alla ivanova #545801
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+10 shokolad
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+7 фома фоммич #577697
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