Режима прекращения огня со стороны России пограничники не наблюдали. Были и обстрелы, и штурмы, - ГПСУ

Несмотря на обещанное российским диктатором Владимиром Путиным так называемое "пасхальное перемирие", российские войска продолжали и обстрелы, и штурмы на северном пограничье.

Об этом в телеэфире заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По Сумской и Харьковской области враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, беспилотниками. Режима прекращения огня со стороны России мы не наблюдали. По линии фронта, где находятся подразделения ГПСУ, с первых часов обстрелы продолжались тогда, когда вроде бы должно было быть прекращение огня. Возможно, враг меньше использовал авиацию, но полного прекращения огня мы не наблюдали", - отметил Демченко.

По его словам, кроме обстрелов, враг прибегал к штурмовым действия на участках, где несут службу пограничные подразделения.

"На отдельных направлениях враг пытался также проводить штурмовые атаки на позиции, которые удерживают военнослужащие пограничной службы. Это были даже не провокации, а целенаправленные штурмовые действия. Речь идет об отдельных направлениях, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и попытки атак на позиции наших воинов", - отметил Демченко.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Также накануне вечером Зеленский заявил, что на всех основных направлениях фронта РФ не сдержала своего обещания тишины, но воздушных тревог не было.