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Намагалися втекти до Придністров’я: на Одещині затримано трьох чоловіків, серед них - громадянин РФ, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На кордоні поблизу одного з сіл Роздільнянського району Одеської області прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Придністров’я.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на законні вимоги зупинитися порушники не реагували, тому прикордонники були змушені здійснити сім попереджувальних пострілів та задіяти службового собаку.

За даними ДПСУ, організацією спроби незаконного перетину займався адміністратор одного з телеграм-каналів, який дистанційно координував маршрут. Вартість послуг становила 28 тисяч доларів США з людини. Усі суми були сплачені наперед через криптогаманець, без жодних гарантій успіху.

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На Одещині затримали трьох порушників кордону

Один із затриманих не мав при собі документів і заявив, що є громадянином Киргизстану, але перевірка встановила, що він - громадянин Росії. Саме через відсутність документів чоловік і намагався залишити територію України незаконно.

На всіх затриманих складено адміністративні протоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Одеса (5461) Одеська область (3218) ухилянти (906) Одеський район (150)


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за таких бігунків і весь ліман погранці відгородили забором від людей. тепер спірт і цигарки тільки по сухопутці а на лімані рибу ловити тільки за гроші або ****** прикордонним
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22.04.2025 13:11 Відповісти
з цифрами повний піз*ж
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22.04.2025 13:15 Відповісти
Один із затриманих не мав при собі документів і заявив, що є громадянином Киргизстану, але перевірка встановила, що він - громадянин Росії.
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- Тайроне, у мене є план втечі! Біжимо тільки ти і я!
- Бюрнетт теж хоче втекти!
- Бюрнетт же охоронець!
- Так, але йому тут не подобається!

(с) Голий пістолет 3
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22.04.2025 13:26 Відповісти
 
 