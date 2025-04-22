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Новини Ухилення від мобілізації
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Фіктивне батьківство за $3000 для уникнення мобілізації: у Києві судитимуть організаторів, - прокуратура

батьки

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо осіб, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон через фіктивне батьківство.

Про це повідомили у прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, учасники злочинної схеми за гроші допомагали чоловікам отримати статус багатодітного батька - третю дитину їм "оформлювали" шляхом визнання батьківства над дитиною малозабезпеченої жінки. Умовою була наявність уже двох дітей, щоб нове "батьківство" дозволило безперешкодно перетнути кордон.

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Зазначається, що учасники групи, використовуючи зв’язки в одному з районних судів Одеської області, домагалися потрібних судових рішень про встановлення фіктивного батьківства. На їх основі чоловіки уникали мобілізації.

За кожен такий випадок "клієнт" сплачував 3000 доларів США. Жінка, яка погоджувалася оформити фіктивне батьківство, отримувала 500 доларів.

Обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Санкція передбачає до 9 років ув’язнення.

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Автор: 

Київ (19469) прокуратура (3677) ухилянти (906)


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Так можно вроде легально усыновить, удочерить 3х и как бы все. Зачем так заморачиваться. И не понятно про "оформлювали" шляхом визнання батьківства над дитиною малозабезпеченої жінки, не правильно оформлювали, или что нельзя мужику оформить? В чем преступление?
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22.04.2025 11:11 Відповісти
Ніхто не може ухилятися нижче офіційної тцкшної такси
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22.04.2025 11:28 Відповісти
Якщо родина умисно народила третю дитину, щоб чоловік уникнув мобілізації, це вже злочин... будуть судити?))
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22.04.2025 11:47 Відповісти
👌
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22.04.2025 12:04 Відповісти
Всім очевидно, що, на обліку стоять та за бронями і відстрочками до ТЦК ходять переважно цивілісти-мирняк. Ті в тилу, хто має досвід служби і відповідний ВОС (таких у віковій групі 25-60 р. - від 2,8 до 3 млн.чол.) - переважно вже 4-й рік війни сидять в тіні, або "ховаються" в заброньованих силових структурах (біля 0,5 млн.). Тому із-за неможливості добратися до людей з ВОС-ми тцкуни зараз активно штормлять і перевіряють всіх з відстрочками та бронями, намагаючись виявити якісь порушення.
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22.04.2025 12:15 Відповісти
 
 