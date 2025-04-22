Фіктивне батьківство за $3000 для уникнення мобілізації: у Києві судитимуть організаторів, - прокуратура

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо осіб, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон через фіктивне батьківство.

Про це повідомили у прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, учасники злочинної схеми за гроші допомагали чоловікам отримати статус багатодітного батька - третю дитину їм "оформлювали" шляхом визнання батьківства над дитиною малозабезпеченої жінки. Умовою була наявність уже двох дітей, щоб нове "батьківство" дозволило безперешкодно перетнути кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $13 000 пропонував "відстрочку" від мобілізації та переправлення за кордон: у Харкові викрито чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що учасники групи, використовуючи зв’язки в одному з районних судів Одеської області, домагалися потрібних судових рішень про встановлення фіктивного батьківства. На їх основі чоловіки уникали мобілізації.

За кожен такий випадок "клієнт" сплачував 3000 доларів США. Жінка, яка погоджувалася оформити фіктивне батьківство, отримувала 500 доларів.

Обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Санкція передбачає до 9 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагався втекти до Молдови через Дністер на акваскутері: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО