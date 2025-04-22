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Новости Уклонение от мобилизации
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Фиктивное отцовство за $3000 для избежания мобилизации: в Киеве будут судить организаторов, - прокуратура

батьки

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу через фиктивное отцовство.

Об этом сообщили в прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, участники преступной схемы за деньги помогали мужчинам получить статус многодетного отца - третьего ребенка им "оформляли" путем признания отцовства над ребенком малообеспеченной женщины. Условием было наличие уже двух детей, чтобы новое "отцовство" позволило беспрепятственно пересечь границу.

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Отмечается, что участники группы, используя связи в одном из районных судов Одесской области, добивались нужных судебных решений об установлении фиктивного отцовства. На их основе мужчины избегали мобилизации.

За каждый такой случай "клиент" платил 3000 долларов США. Женщина, которая соглашалась оформить фиктивное отцовство, получала 500 долларов.

Обвиняемым инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Санкция предусматривает до 9 лет заключения.

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Автор: 

Киев (25524) прокуратура (5013) уклонисты (836)


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Так можно вроде легально усыновить, удочерить 3х и как бы все. Зачем так заморачиваться. И не понятно про "оформлювали" шляхом визнання батьківства над дитиною малозабезпеченої жінки, не правильно оформлювали, или что нельзя мужику оформить? В чем преступление?
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22.04.2025 11:11 Ответить
Ніхто не може ухилятися нижче офіційної тцкшної такси
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22.04.2025 11:28 Ответить
Якщо родина умисно народила третю дитину, щоб чоловік уникнув мобілізації, це вже злочин... будуть судити?))
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22.04.2025 11:47 Ответить
👌
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22.04.2025 12:04 Ответить
Всім очевидно, що, на обліку стоять та за бронями і відстрочками до ТЦК ходять переважно цивілісти-мирняк. Ті в тилу, хто має досвід служби і відповідний ВОС (таких у віковій групі 25-60 р. - від 2,8 до 3 млн.чол.) - переважно вже 4-й рік війни сидять в тіні, або "ховаються" в заброньованих силових структурах (біля 0,5 млн.). Тому із-за неможливості добратися до людей з ВОС-ми тцкуни зараз активно штормлять і перевіряють всіх з відстрочками та бронями, намагаючись виявити якісь порушення.
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22.04.2025 12:15 Ответить
 
 