Фиктивное отцовство за $3000 для избежания мобилизации: в Киеве будут судить организаторов, - прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу через фиктивное отцовство.

Об этом сообщили в прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, участники преступной схемы за деньги помогали мужчинам получить статус многодетного отца - третьего ребенка им "оформляли" путем признания отцовства над ребенком малообеспеченной женщины. Условием было наличие уже двух детей, чтобы новое "отцовство" позволило беспрепятственно пересечь границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $13 000 предлагал "отсрочку" от мобилизации и переправку за границу: в Харькове разоблачили мужчину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что участники группы, используя связи в одном из районных судов Одесской области, добивались нужных судебных решений об установлении фиктивного отцовства. На их основе мужчины избегали мобилизации.

За каждый такой случай "клиент" платил 3000 долларов США. Женщина, которая соглашалась оформить фиктивное отцовство, получала 500 долларов.

Обвиняемым инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Санкция предусматривает до 9 лет заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытался сбежать в Молдову через Днестр на акваскутере: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО