Пытались сбежать в Приднестровье: в Одесской области задержаны трое мужчин, среди них - гражданин РФ, - ГПСУ
На границе вблизи одного из сел Раздельнянского района Одесской области пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровье.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на законные требования остановиться нарушители не реагировали, поэтому пограничники были вынуждены осуществить семь предупредительных выстрелов и задействовать служебную собаку.
По данным ГПСУ, организацией попытки незаконного пересечения занимался администратор одного из телеграмм-каналов, который дистанционно координировал маршрут. Стоимость услуг составляла 28 тысяч долларов США с человека. Все суммы были уплачены заранее через криптокошелек, без всяких гарантий успеха.
Один из задержанных не имел при себе документов и заявил, что является гражданином Кыргызстана, но проверка установила, что он - гражданин России. Именно из-за отсутствия документов мужчина и пытался покинуть территорию Украины незаконно.
На всех задержанных составлены административные протоколы по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.
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