РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14821 посетитель онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
3 478 6

Пытались сбежать в Приднестровье: в Одесской области задержаны трое мужчин, среди них - гражданин РФ, - ГПСУ

На границе вблизи одного из сел Раздельнянского района Одесской области пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровье.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на законные требования остановиться нарушители не реагировали, поэтому пограничники были вынуждены осуществить семь предупредительных выстрелов и задействовать служебную собаку.

По данным ГПСУ, организацией попытки незаконного пересечения занимался администратор одного из телеграмм-каналов, который дистанционно координировал маршрут. Стоимость услуг составляла 28 тысяч долларов США с человека. Все суммы были уплачены заранее через криптокошелек, без всяких гарантий успеха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фиктивное отцовство за $3000 для избежания мобилизации: в Киеве будут судить организаторов, - прокуратура

В Одесской области задержали трех нарушителей границы

Один из задержанных не имел при себе документов и заявил, что является гражданином Кыргызстана, но проверка установила, что он - гражданин России. Именно из-за отсутствия документов мужчина и пытался покинуть территорию Украины незаконно.

На всех задержанных составлены административные протоколы по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники спасли лебедя, который попал в траншею на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6432) Одесса (7888) Одесская область (3574) уклонисты (836) Одесский район (144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за таких бігунків і весь ліман погранці відгородили забором від людей. тепер спірт і цигарки тільки по сухопутці а на лімані рибу ловити тільки за гроші або ****** прикордонним
показать весь комментарий
22.04.2025 13:11 Ответить
з цифрами повний піз*ж
показать весь комментарий
22.04.2025 13:15 Ответить
Один із затриманих не мав при собі документів і заявив, що є громадянином Киргизстану, але перевірка встановила, що він - громадянин Росії.
----------

- Тайроне, у мене є план втечі! Біжимо тільки ти і я!
- Бюрнетт теж хоче втекти!
- Бюрнетт же охоронець!
- Так, але йому тут не подобається!

(с) Голий пістолет 3
показать весь комментарий
22.04.2025 13:26 Ответить
 
 