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Новини Фото Незаконний перетин кордону
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За $1,5 тис. намагався підкупити прикордонника: На Волині затримано чоловіка під час спроби незаконного виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Устилуг" затримано громадянина України, який запропонував військовослужбовцю Державної прикордонної служби 1500 доларів за сприяння у незаконному перетинанні державного кордону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 51-річний житель Черкаської області, який нібито оформив документи для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, звернувся до прикордонника з пропозицією внести до бази даних фіктивну інформацію про спільний виїзд подружжя за кордон. Як з'ясувалося, насправді жінка на цей час перебуває у Великій Британії та не планує повертатися на Батьківщину.

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Намагався підкупити прикордонника і виїхати за кордон

"Проте, відповідно до політики нульової толерантності до корупції, яка є невіддільною частиною роботи ДПСУ, прикордонник негайно повідомив про спробу підкупу. Факт правопорушення був задокументований. Правоохоронці затримали чоловіка у пункті пропуску під час передачі вказаної суми", - розповіли в ДПСУ.

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Затриманому черкасцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі та обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту в нічний час.

Намагався підкупити прикордонника і виїхати за кордон
Намагався підкупити прикордонника і виїхати за кордон

Автор: 

хабар (4704) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+8
Півтори тисячі? От просто образив...
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22.04.2025 13:57
+7
такою сумою він тільки роздратував прикордонника
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22.04.2025 14:01
+5
Як мужньо охороняють безпечний кордон,герої нє?
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22.04.2025 14:03
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Півтори тисячі? От просто образив...
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22.04.2025 13:57 Відповісти
Так!. Ніщо так не принижує,- як мізерність хабаря
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22.04.2025 14:07 Відповісти
У них зараз 15-20, а він прийняв їх за якихось бомжів. 1.5 було в перший тиждень іто недовго поки не приїхали контролючі органи і не сказали що ті погано вчили табличку ділення, плюс наверху також зрозуміли, що це хороший потік.
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22.04.2025 14:27 Відповісти
такою сумою він тільки роздратував прикордонника
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22.04.2025 14:01 Відповісти
Як мужньо охороняють безпечний кордон,герої нє?
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22.04.2025 14:03 Відповісти
А мав взяти гроші? Чи пропонуєте з кордону відвести всі прикордонні підрозділи?
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22.04.2025 14:09 Відповісти
Може і взяв, може сума була значно більша. Бо 1500 USD просто ображають гідність прикордонника. А потім вирішив ще й медаль отримати. Частину у кишеню, частину як хабар.
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22.04.2025 14:19 Відповісти
*****,що вони там не потрібні,там немає що робити військовим.Скорше за все там служать синочки генералів і різних депутатів,щоб не дай Боже не подряпались.А прості люди дивляться,як для одних війна,а для других санаторій,та й сильно не поспішають захищати країну
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22.04.2025 14:20 Відповісти
А хто має бути на пункті перетину чи його зовсім не має бути?
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22.04.2025 16:42 Відповісти
так давно треба вивести за межі переходів, нехай вздовж кордону бігают, бо це бариги яких створив Литвин щоб гроші приносили. і не пишіт за бойові загори прикордонників там як і в бригадах поліцаїв подавляюча більшість мобілізовані. люди які до війни з зеленими справи не мали
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22.04.2025 14:41 Відповісти
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22.04.2025 14:03 Відповісти
1 випадок із тисячі. А насправді за більше як 3 роки великої війни на знищення держприкордонслужба у супроводі поліції та СБУ супроводила через легальні та нелегальні пункти перетину через кордон сотні тисяч чоловіків з рідкісними військово-обліковими спеціальностями (снайпера, артилеристи, десантура ...).
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22.04.2025 14:57 Відповісти
 
 