За $1,5 тис. намагався підкупити прикордонника: На Волині затримано чоловіка під час спроби незаконного виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У пункті пропуску "Устилуг" затримано громадянина України, який запропонував військовослужбовцю Державної прикордонної служби 1500 доларів за сприяння у незаконному перетинанні державного кордону.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 51-річний житель Черкаської області, який нібито оформив документи для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, звернувся до прикордонника з пропозицією внести до бази даних фіктивну інформацію про спільний виїзд подружжя за кордон. Як з'ясувалося, насправді жінка на цей час перебуває у Великій Британії та не планує повертатися на Батьківщину.
"Проте, відповідно до політики нульової толерантності до корупції, яка є невіддільною частиною роботи ДПСУ, прикордонник негайно повідомив про спробу підкупу. Факт правопорушення був задокументований. Правоохоронці затримали чоловіка у пункті пропуску під час передачі вказаної суми", - розповіли в ДПСУ.
Затриманому черкасцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі та обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту в нічний час.
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