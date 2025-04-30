Судитимуть правоохоронця з Дніпра, який за хабар обіцяв ухилянтам "прибрати" їхні дані з бази розшуку ТЦК, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Дніпра, який за гроші пропонував ухилянтам видалити інформацію щодо них з бази розшуку військовозобов’язаних. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, правоохоронець шукав клієнтів через знайомих, щоб не викликати підозр. Для конспірації залучив місцевого комерсанта, якого "наполегливо" попросив знайти чоловіків, що ухиляються від мобілізації та готові заплатити за "вирішення питання".

При цьому погрожував йому застосуванням адміністративного тиску у разі відмови від співпраці.

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У лютому 2025 року комерсант запропонував послугу своєму знайомому, якого розшукувало ТЦК. Правоохоронець запевнив, що за 1,5 тисячі доларів США зможе видалити його дані з бази, що дозволить уникнути мобілізації.

Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції поетапно задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його під час отримання всієї суми хабаря.

Правоохоронця обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України), а також у пропозиції та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

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