УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9844 відвідувача онлайн
Новини Фото Хабарники Ухилення від мобілізації
724 2

Судитимуть правоохоронця з Дніпра, який за хабар обіцяв ухилянтам "прибрати" їхні дані з бази розшуку ТЦК, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Дніпра, який за гроші пропонував ухилянтам видалити інформацію щодо них з бази розшуку військовозобов’язаних. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, правоохоронець шукав клієнтів через знайомих, щоб не викликати підозр. Для конспірації залучив місцевого комерсанта, якого "наполегливо" попросив знайти чоловіків, що ухиляються від мобілізації та готові заплатити за "вирішення питання".

При цьому погрожував йому застосуванням адміністративного тиску у разі відмови від співпраці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сприяла втечі ухилянтів за кордон на власному авто: Судитимуть правоохоронницю на Одещині. ФОТО

У Дніпрі судитимуть правоохоронця, який за хабар допомагав ухилянтам

У лютому 2025 року комерсант запропонував послугу своєму знайомому, якого розшукувало ТЦК. Правоохоронець запевнив, що за 1,5 тисячі доларів США зможе видалити його дані з бази, що дозволить уникнути мобілізації.

Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції поетапно задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його під час отримання всієї суми хабаря.

Правоохоронця обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України), а також у пропозиції та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагала хабар $5 тис. з пораненого військового за підтвердження інвалідності: у Києві судитимуть посадовицю медзакладу

Автор: 

хабар (4707) Дніпро (3278) ДБР (3498) ухилянти (916) Дніпропетровська область (3753) Дніпровський район (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що це за база розшуку тцк? тцк не уповноважене подавати на розшук, тому що юридично розшуку за адмінпорушення не існує
показати весь коментар
30.04.2025 16:05 Відповісти
 
 