Вимагала хабар $5 тис. з пораненого військового за підтвердження інвалідності: у Києві судитимуть посадовицю медзакладу

Судитимуть заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного із медзакладів Києва, яка вирішила нажитися на захиснику, який на фронті дістав 28 поранень та вже мав інвалідність другої категорії.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від військового за сприяння у підтвердженні групи інвалідності (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як діяла посадовиця?

За даними слідства, посадовиця вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності. Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати. За це з нього хотіли отримати 5000 доларів США.

Також дивіться: Викрито голову ВЛК у Чернівцях, який видавав фіктивні меддовідки для ухилення від мобілізації, - ДБР. ФОТО

За ці гроші жінка мала видати направлення на проходження медогляду та розв'язати питання з членами комісії щодо прийняття рішення про підтвердження інвалідності.

У разі відмови заплатити обвинувачена запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності. Після цього ветеран війни звернувся за допомогою до правоохоронних органів.

Наразі обвинувальний акт щодо жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

Також дивіться: Вимагав гроші у підлеглих за оформлення відпусток та неповідомлення про СЗЧ: затримано військового посадовця на Закарпатті. ФОТО