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Вимагала хабар $5 тис. з пораненого військового за підтвердження інвалідності: у Києві судитимуть посадовицю медзакладу

У Києві Нацполіція затримала посадовицю лікарні за вимагання 5000 доларів з військового за підтвердження групи інвалідності

Судитимуть заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного із медзакладів Києва, яка вирішила нажитися на захиснику, який на фронті дістав 28 поранень та вже мав інвалідність другої категорії.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від військового за сприяння у підтвердженні групи інвалідності (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як діяла посадовиця?

За даними слідства, посадовиця вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності. Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати. За це з нього хотіли отримати 5000 доларів США.

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За ці гроші жінка мала видати направлення на проходження медогляду та розв'язати питання з членами комісії щодо прийняття рішення про підтвердження інвалідності.

У разі відмови заплатити обвинувачена запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності. Після цього ветеран війни звернувся за допомогою до правоохоронних органів.

Наразі обвинувальний акт щодо жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

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Автор: 

хабар (4707) Київ (19515) інвалідність (268)


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Таких треба вішати.
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30.04.2025 15:04 Відповісти
****!!! А скільки вона вже так заробила??? Там йде мова про комісію, їх треба теж перевірити!!! ****, прокурори, судді, медзаклади це сьогодні основний клоповник в Україні!!! Ну і зЄлєпукін і ко!
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30.04.2025 15:08 Відповісти
"Риба гниє з голови".
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30.04.2025 15:36 Відповісти
Виходить нововведення, які зробили після ліквідації мсек, нічого, по-факту не покращили. Тепер просто інші лікарі вимагають хабарі. І прозорого огляду немає. Схоже ще гірше стало, якщо навіть на етапі огляду, треба платити їм хабар, щоб направлення просто видала на медогляд. Це ще більша жесть, ніж була виходить.
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30.04.2025 15:17 Відповісти
Вот так по тупости и сядет
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30.04.2025 15:20 Відповісти
типове побутове блдство какаразнічной "людинки-вахтьора", "умєющєй жидь", під час війни та ще й в очевидній ситуації дорівнює мародерству та зраді України...
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30.04.2025 15:30 Відповісти
 
 