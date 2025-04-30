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Вымогала взятку в $5 тыс. у раненого военного за подтверждение инвалидности: в Киеве будут судить должностное лицо медучреждения

В Киеве Нацполиция задержала должностное лицо больницы за вымогательство 5000 долларов у военного за подтверждение группы инвалидности

Будут судить заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности одного из медучреждений Киева, которая решила нажиться на защитнике, который на фронте получил 28 ранений и уже имел инвалидность второй категории.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от военного за содействие в подтверждении группы инвалидности (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как действовала чиновница?

По данным следствия, чиновница требовала у 38-летнего военного деньги за продление II группы инвалидности. Мужчина во время несения службы получил более 28 пулевых ранений и уже имел группу инвалидности, однако пришло время ее подтверждать. За это с него хотели получить 5000 долларов США.

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За эти деньги женщина должна была выдать направление на прохождение медосмотра и решить вопрос с членами комиссии по принятию решения о подтверждении инвалидности.

В случае отказа заплатить обвиняемая уверяла, что болезней и ранений военнослужащего будет недостаточно для получения группы инвалидности. После этого ветеран войны обратился за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас обвинительный акт в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: 

взятка (6163) Киев (25563) инвалидность (173)


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Таких треба вішати.
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30.04.2025 15:04 Ответить
****!!! А скільки вона вже так заробила??? Там йде мова про комісію, їх треба теж перевірити!!! ****, прокурори, судді, медзаклади це сьогодні основний клоповник в Україні!!! Ну і зЄлєпукін і ко!
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30.04.2025 15:08 Ответить
"Риба гниє з голови".
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30.04.2025 15:36 Ответить
Виходить нововведення, які зробили після ліквідації мсек, нічого, по-факту не покращили. Тепер просто інші лікарі вимагають хабарі. І прозорого огляду немає. Схоже ще гірше стало, якщо навіть на етапі огляду, треба платити їм хабар, щоб направлення просто видала на медогляд. Це ще більша жесть, ніж була виходить.
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30.04.2025 15:17 Ответить
САТАНОЮ САТАНУ НЕ ІЗГОНЯЮТ !!!
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30.04.2025 16:08 Ответить
Вот так по тупости и сядет
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30.04.2025 15:20 Ответить
типове побутове блдство какаразнічной "людинки-вахтьора", "умєющєй жидь", під час війни та ще й в очевидній ситуації дорівнює мародерству та зраді України...
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30.04.2025 15:30 Ответить
 
 