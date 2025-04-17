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Новости Фото Взяточники в военных частях Вымогательство денег
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Вымогал деньги у подчиненных за оформление отпусков и несообщение о СЗЧ: задержан военный чиновник на Закарпатье. ФОТО

Задержан заместитель командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение длительного времени чиновник требовал от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов - от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений. В частности, за деньги он обещал не сообщать о самовольном оставлении места службы, способствовать переводу в другие подразделения или избежанию командировки в район боевых действий.

Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих - от 30 тыс. гривен до 3 тыс. долларов.

Также смотрите: Военные строили дом за 3 млн грн "боевых": разоблачили экс-заместителя командира в/ч и его подчиненного в Донецкой области. ФОТО

Военный чиновник требовал деньги у подчиненных

Сообщается, что во время реализации одной из "сделок" фигурант предложил солдату, который вернулся из самовольного оставления части, за 1 тыс. долларов помочь с переводом на тыловую должность. Его задержали во время получения второй части взятки - 500 долларов.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Проверяются другие возможные факты злоупотреблений и получения взяток от подчиненных военнослужащих.

Смотрите: Разглашала информацию из ЕРДР по делу о вымогательстве взяток с военнообязанных: будут судить судью из Житомирской области, - ГБР. ФОТО

Военный чиновник требовал деньги у подчиненных

Автор: 

взятка (6158) военнослужащие (6134) ГБР (2985) Закарпатская область (2584)


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а комбат як завжди не в курсах, шо за бардак у його батальйоні?!
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17.04.2025 15:28 Ответить
Ну звідки ж правій руці знати, що робить ліва?
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17.04.2025 16:16 Ответить
Які СЗЧ на Закарпатті?
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17.04.2025 15:36 Ответить
з курорту тікають) чи ви думаєте бусифіковані на Закарпатті там і служать?
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17.04.2025 15:39 Ответить
ваше запитання наштовхнуло на інше питання:
цікаво, а яка відповідальність за сзч у батальйонах монако, відень, канни, ніцца, барселона, дубай?
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17.04.2025 15:41 Ответить
Там мабуть дуже суворі покарання практикуються...
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17.04.2025 16:18 Ответить
Яка політика, такий і "замполіт".
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17.04.2025 15:37 Ответить
Окопались на Закарпатському фронті. І ходять в сзч за 1 тисячу доларів.
Хлопці! Війна на Сході!
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17.04.2025 16:19 Ответить
Шо ж ви камісара ліцом у багнюку кинули!!!!
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17.04.2025 18:32 Ответить
 
 