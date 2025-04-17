Вымогал деньги у подчиненных за оформление отпусков и несообщение о СЗЧ: задержан военный чиновник на Закарпатье. ФОТО

Задержан заместитель командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение длительного времени чиновник требовал от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов - от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений. В частности, за деньги он обещал не сообщать о самовольном оставлении места службы, способствовать переводу в другие подразделения или избежанию командировки в район боевых действий.

Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих - от 30 тыс. гривен до 3 тыс. долларов.

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Сообщается, что во время реализации одной из "сделок" фигурант предложил солдату, который вернулся из самовольного оставления части, за 1 тыс. долларов помочь с переводом на тыловую должность. Его задержали во время получения второй части взятки - 500 долларов.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Проверяются другие возможные факты злоупотреблений и получения взяток от подчиненных военнослужащих.

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