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Разоблачен председатель ВЛК в Черновцах, который выдавал фиктивные медсправки для уклонения от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации Буковины и его сообщнику, которые наладили схему по изготовлению фиктивных медицинских документов для уклонения от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как отмечается, противоправная деятельность продолжалась как минимум с февраля 2025 года. Председатель ВВК за денежное вознаграждение обещал военнообязанным подготовить пакет документов для временного освобождения или полного исключения с воинского учета. Стоимость "услуги" составляла от 5 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от наличия реальных оснований для освобождения.

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взяточник из влк
взяточник из влк
взяточник из влк

"23 апреля правоохранители задержали посредника чиновника во время передачи второй части денег и готового пакета документов, подтверждающих непригодность к службе. Заявитель самостоятельно обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Вместо временной отсрочки ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а впоследствии обратился в ГБР", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя ВВК изъята медицинская документация военнообязанных от Черновицкого ОМТЦК и СП, законность которой проверяется.

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Сейчас чиновнику и его сообщнику сообщено о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По предварительной информации, к схеме могли быть причастны и другие члены комиссии. Продолжаются следственные действия, готовятся сообщения о подозрении другим фигурантам.

Автор: 

взятка (6161) Черновцы (676) военно-врачебная комиссия (191) Черновицкая область (31) Черновицкий район (7)


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Топ комментарии
+2
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28.04.2025 15:42
+1
Таких підер@стів потрібно сажати пожиттєво з конфіскацією майна. Бездіяльність влади у цьому напрямку під час війни це співучасть у злочині.
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28.04.2025 15:46
+1
А як вони можуть бути фіктивними якщо їх виписує дійсний голова влк? Це треба ще довести.
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28.04.2025 16:01
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28.04.2025 15:42 Ответить
Таких підер@стів потрібно сажати пожиттєво з конфіскацією майна. Бездіяльність влади у цьому напрямку під час війни це співучасть у злочині.
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28.04.2025 15:46 Ответить
Не вартоїх садити-нехай йдуть служити замість тих,кого відмазували.Навіть вироків суду не потрібно-здати їх ТЦК.
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28.04.2025 15:54 Ответить
Не треба саджати та утримувати за кошт платників податків! Ешафот- гарне та справедливе покарання, під час війни! Вже дуже нахабно ведуть себе чиновники від влади, при ручному керуванні судової системи! Рука руку миє. Тільки кардинальна кара, або суд Лінча зможе це зупинити!
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28.04.2025 16:02 Ответить
А чому бездіяльність? Всі виконуть свою роль у цьому бізнес проекті.
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28.04.2025 16:03 Ответить
Та ви що? Що знову? Справа крупи нікого і нічому не навчила? Може треба показово страчувати на майдані, а не гратися в демократію і європейські цінності під час війни? 🤬
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28.04.2025 15:58 Ответить
Це не демократія. І до європейських цінностей це теж відношення не має. Це корупція.
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28.04.2025 16:02 Ответить
Так корупція, але ж вони відмазуютьця законами, які діють в цивілізованому світі, а не в кацапському, китайському, або іранському!
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28.04.2025 16:07 Ответить
А як вони можуть бути фіктивними якщо їх виписує дійсний голова влк? Це треба ще довести.
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28.04.2025 16:01 Ответить
Справді. Вони справжні. А от заключення в них сфальшовані. Бюрократична казуїстика
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28.04.2025 16:03 Ответить
 
 