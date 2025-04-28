Разоблачен председатель ВЛК в Черновцах, который выдавал фиктивные медсправки для уклонения от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации Буковины и его сообщнику, которые наладили схему по изготовлению фиктивных медицинских документов для уклонения от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как отмечается, противоправная деятельность продолжалась как минимум с февраля 2025 года. Председатель ВВК за денежное вознаграждение обещал военнообязанным подготовить пакет документов для временного освобождения или полного исключения с воинского учета. Стоимость "услуги" составляла от 5 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от наличия реальных оснований для освобождения.

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"23 апреля правоохранители задержали посредника чиновника во время передачи второй части денег и готового пакета документов, подтверждающих непригодность к службе. Заявитель самостоятельно обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Вместо временной отсрочки ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а впоследствии обратился в ГБР", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя ВВК изъята медицинская документация военнообязанных от Черновицкого ОМТЦК и СП, законность которой проверяется.

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Сейчас чиновнику и его сообщнику сообщено о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По предварительной информации, к схеме могли быть причастны и другие члены комиссии. Продолжаются следственные действия, готовятся сообщения о подозрении другим фигурантам.