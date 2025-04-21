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Новости Оформление ВВК Цифровизация работы ВЛК
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Переобследование ВВК можно будет пройти через Резерв+ до 5 июня: Уже не будет возможности сказать - "не смог", - Минобороны

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Военнообязанные, которые должны пройти повторную военно-врачебную комиссию, смогут воспользоваться цифровым форматом ВВК.

Об этом рассказала в интервью LB.ua заместитель министра обороны по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, гражданам будет доступна возможность пройти ВВК до 5 июня и получить новую категоризацию пригодности. Все данные автоматически передадутся в реестр "Оберіг", и пользователь увидит в Резерв+ подтверждение прохождения переобследования:

"У вас будет ленточка "Все прекрасно, вы прошли переобследование, у вас есть электронный военно-учетный документ"", - пояснила Черногоренко.

Читайте также: В Резерв+ сгенерировано около 100 тыс. электронных направлений на ВВК, - Минобороны

В то же время она призвала не медлить с прохождением комиссии, ведь после 5 июня уже не будет возможности сказать "нет возможности", как было у нас с обновлением данных".

Также в приложении Резерв+ планируют ввести новую функцию - оплату штрафов с 50% скидкой без посещения ТЦК. Ожидается, что эта опция станет доступной летом.

Кроме того, в систему будет добавлена детализация нарушения, чтобы пользователи понимали его суть:

"Мы сейчас добавляем в Резерв+ причину нарушения - например, "не явился на оповещение, номер дата". Это очень важно, чтобы гражданин понимал, что конкретно он нарушил", - отметила заместитель министра.

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Автор: 

Минобороны (9329) военно-врачебная комиссия (191) Резерв+ (54)


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Топ комментарии
+10
А що таке реєстр Оберіг? А то ні в законах, ні в постановах кабміну це чудо не зустрічається вщагалі. На якій підставі туди зливаються персональні і найделікатніші, медичні, дані?
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21.04.2025 15:51
+7
Для того чтобы оплатить штраф - сначала ТЦК должны уведомить гражданина о времени и месте проведения заседания по поводу его нарушения, а дальше в его присутствии или без оного вынести решение о наложении штрафа. И только после того можно говорить о его полной или частичной оплате. Пока нет постановления о наложении административного взыскания - и штрафа нет. Правда есть совершенно незаконный розыск, и полиция почему то отказывается составлять протокол административного задержания, в котором они обязаны указать причину. А если указать "розыск ТЦК" и не указать номер, дату и другие реквизиты постановы, согласной которой человека можно обвинить в административном нарушении - то это уже уголовная статья "самоуправство"
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21.04.2025 15:54
+4
а може ВЛК будем проходити через телебачення? а чому поліцаї які молоді та крепкі хлопи, які навчені стриляти, чому держслужбовці які теж проходили медкомісію не бажают служити? і ще багато ЧОМУ ?
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21.04.2025 17:24
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А що таке реєстр Оберіг? А то ні в законах, ні в постановах кабміну це чудо не зустрічається вщагалі. На якій підставі туди зливаються персональні і найделікатніші, медичні, дані?
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21.04.2025 15:51 Ответить
Та й щось Катерина соромиться сказати що проходження до 5 червня стосується обмежено придатних.
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21.04.2025 16:33 Ответить
ЄДРПВР це і є "Оберіг"
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21.04.2025 23:19 Ответить
Не так важливо, як це називається - "Оберіг", ЄДРПВР чи ще якось. Жодна з цих назв не закріплена ні в законах, ні в постановах Кабміну. Були вже судові прецеденти, коли рішення виносили не на користь ТЦК саме через те, що таких реєстрів немає у відкритих та офіційних нормативних документах, а отже, юридично вони не існують.
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22.04.2025 12:04 Ответить
ви не повірите, все медичні дані і так злиті через систему е-health. Туди заходиш, і абсолютно вся твоя історія хвороби на загал! і всі мовчать....
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21.04.2025 23:28 Ответить
Для того чтобы оплатить штраф - сначала ТЦК должны уведомить гражданина о времени и месте проведения заседания по поводу его нарушения, а дальше в его присутствии или без оного вынести решение о наложении штрафа. И только после того можно говорить о его полной или частичной оплате. Пока нет постановления о наложении административного взыскания - и штрафа нет. Правда есть совершенно незаконный розыск, и полиция почему то отказывается составлять протокол административного задержания, в котором они обязаны указать причину. А если указать "розыск ТЦК" и не указать номер, дату и другие реквизиты постановы, согласной которой человека можно обвинить в административном нарушении - то это уже уголовная статья "самоуправство"
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21.04.2025 15:54 Ответить
Стрічечка про "все чудово..." буде до першої зупинки поліцаями з тцкашниками. А там в бус...і чудовий полігон.
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21.04.2025 16:28 Ответить
Срочно всем скачать резерв+)))
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21.04.2025 16:36 Ответить
с такими ВВК районными какие есть то ***** и 5 и 10 и 20 и 30 инюня и т.д.не ну медсестра вместо врача проводит визуальный осмотр мобилизованного и делает заключение вместо врача и вносит в бланк ВВК!прям як кашпировский................................................................................................................
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21.04.2025 16:41 Ответить
так сразу номер буса пишите с талончиком!)
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21.04.2025 16:48 Ответить
а може ВЛК будем проходити через телебачення? а чому поліцаї які молоді та крепкі хлопи, які навчені стриляти, чому держслужбовці які теж проходили медкомісію не бажают служити? і ще багато ЧОМУ ?
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21.04.2025 17:24 Ответить
Талончик в газовою камеру будет ?
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21.04.2025 18:28 Ответить
Сцикунва повилазила,ледібої!
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21.04.2025 19:33 Ответить
 
 