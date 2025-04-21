Переобследование ВВК можно будет пройти через Резерв+ до 5 июня: Уже не будет возможности сказать - "не смог", - Минобороны

Военнообязанные, которые должны пройти повторную военно-врачебную комиссию, смогут воспользоваться цифровым форматом ВВК.

Об этом рассказала в интервью LB.ua заместитель министра обороны по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, гражданам будет доступна возможность пройти ВВК до 5 июня и получить новую категоризацию пригодности. Все данные автоматически передадутся в реестр "Оберіг", и пользователь увидит в Резерв+ подтверждение прохождения переобследования:

"У вас будет ленточка "Все прекрасно, вы прошли переобследование, у вас есть электронный военно-учетный документ"", - пояснила Черногоренко.

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В то же время она призвала не медлить с прохождением комиссии, ведь после 5 июня уже не будет возможности сказать "нет возможности", как было у нас с обновлением данных".

Также в приложении Резерв+ планируют ввести новую функцию - оплату штрафов с 50% скидкой без посещения ТЦК. Ожидается, что эта опция станет доступной летом.

Кроме того, в систему будет добавлена детализация нарушения, чтобы пользователи понимали его суть:

"Мы сейчас добавляем в Резерв+ причину нарушения - например, "не явился на оповещение, номер дата". Это очень важно, чтобы гражданин понимал, что конкретно он нарушил", - отметила заместитель министра.

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