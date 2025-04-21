В Резерв+ сгенерировано около 100 тыс. электронных направлений на ВВК, - Минобороны
С момента запуска реформы военно-врачебных комиссий в цифровой системе Резерв+ уже сформировано около 100 тысяч электронных направлений.
Об этом в интервью LB.ua сообщила заместитель министра обороны по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, с 1 апреля в системе работают уже около 1 000 ВВК по всей Украине. После прохождения комиссии результаты автоматически попадают в реестр "Оберіг", и работникам ТЦК больше не нужно вносить данные вручную.
"На радарах государство видит, что человек не потерялся, что он выполнил все обязательства и его дергать повестками не надо", - отметила Черногоренко.
В Минобороны отметили, что в перспективе весь процесс можно будет пройти без всякого взаимодействия с ТЦК. Пока же для прохождения комиссии еще нужно получать подпись в территориальном центре. Для полной автоматизации процесса цифровая команда министерства ожидает изменений в приказ №402.
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