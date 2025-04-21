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Новости Цифровизация работы ВЛК
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В Резерв+ сгенерировано около 100 тыс. электронных направлений на ВВК, - Минобороны

влк

С момента запуска реформы военно-врачебных комиссий в цифровой системе Резерв+ уже сформировано около 100 тысяч электронных направлений.

Об этом в интервью LB.ua сообщила заместитель министра обороны по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с 1 апреля в системе работают уже около 1 000 ВВК по всей Украине. После прохождения комиссии результаты автоматически попадают в реестр "Оберіг", и работникам ТЦК больше не нужно вносить данные вручную.

"На радарах государство видит, что человек не потерялся, что он выполнил все обязательства и его дергать повестками не надо", - отметила Черногоренко.

В Минобороны отметили, что в перспективе весь процесс можно будет пройти без всякого взаимодействия с ТЦК. Пока же для прохождения комиссии еще нужно получать подпись в территориальном центре. Для полной автоматизации процесса цифровая команда министерства ожидает изменений в приказ №402.

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Минобороны (9329) военно-врачебная комиссия (191) Резерв+ (54)


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Какой смысл записи на ВВК электронно, если всё равно нужно идти в ТЦК по месту прописки?
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21.04.2025 15:58 Ответить
Чтобы экономить на марках/почте
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21.04.2025 16:04 Ответить
На какой ещё почте и марках? На ВВК по почте не приглашали и не записывали. А записаться на него можно было и так через ТЦК. А теперь необходимо записаться онлайн, потом все равно сходить в ТЦК.
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21.04.2025 16:33 Ответить
 
 