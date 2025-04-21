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Новини Цифровізація роботи ВЛК
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У Резерв+ згенеровано близько 100 тис. електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

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З моменту запуску реформи військово-лікарських комісій у цифровій системі Резерв+ вже сформовано близько 100 тисяч електронних направлень.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомила заступниця міністра оборони з цифрових трансформацій Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, з 1 квітня у системі працюють вже близько 1 000 ВЛК по всій Україні. Після проходження комісії результати автоматично потрапляють у реєстр "Оберіг", і працівникам ТЦК більше не потрібно вносити дані вручну.

"На радарах держава бачить, що людина не загубилася, що вона виконала всі зобов’язання і її смикати повістками не треба", - зазначила Черногоренко.

У Міноборони наголосили, що в перспективі весь процес можна буде пройти без жодної взаємодії з ТЦК. Наразі ж для проходження комісії ще потрібно отримувати підпис у територіальному центрі. Для повної автоматизації процесу цифрова команда міністерства очікує змін до наказу №402.

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Автор: 

Міноборони (7371) військово-лікарська комісія (209) Резерв+ (62)


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Какой смысл записи на ВВК электронно, если всё равно нужно идти в ТЦК по месту прописки?
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21.04.2025 15:58 Відповісти
Чтобы экономить на марках/почте
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21.04.2025 16:04 Відповісти
На какой ещё почте и марках? На ВВК по почте не приглашали и не записывали. А записаться на него можно было и так через ТЦК. А теперь необходимо записаться онлайн, потом все равно сходить в ТЦК.
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21.04.2025 16:33 Відповісти
 
 