Управління оборонними ресурсами: Розпочато підготовку до впровадження військової версії SAP, - Міноборони

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ розпочали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами – SAPDefence & Security, що використовується більшістю армій НАТО.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до червня профільні підрозділи оборонних відомств мають розробити Дорожні карти трансформації процесів управління оборонними ресурсами на період до 2027 року. Таке рішення ухвалив на своєму засіданні Комітет з питань стратегічного планування в системі Міністерства оборони.

Так, мета проєкту – змінити застарілі процеси управління оборонними ресурсами шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем планування і забезпечення війська. Окреме завдання – законодавче врегулювання імплементації оновлених підходів.

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У Міноборони розповіли, що під час трансформації процесів враховуватиметься досвід, набутий ЗСУ під час широкомасштабної війни, а також еталонні процеси країн НАТО, що реалізовані у військовій версії SAP.

Впровадження оновлених процесів буде забезпечено міжнародною командою, до якої увійдуть німецькі та українські фахівці корпорації SAP, спеціалісти українських оборонних відомств, а також представники міжнародного партнера з впровадження.

Повідомляється, що проєкт фінансується урядами Німеччини та США. Консультуватимуть команду впровадження спеціалісти армій Канади, США, Нідерландів, Німеччини, Польщі.

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Дорожні карти будуть розроблені за такими функціональними напрямами:

управління організаційною структурою та облік персоналу;

управління фінансами;

управління життєвим циклом озброєння та військової техніки;

закупівля та логістичне забезпечення ЗСУ.

Роботу координуватиме Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.

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Що таке система SAP

У 2023 році Міноборони разом із Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики ЗСУ розпочали впровадження SAP з автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами забезпечення.

Система автоматизує процеси планування та постачання, формує дані про забезпечення військових формувань, дозволяє бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати армію тиловою номенклатурою й номенклатурою озброєння. Система також ретельно відстежує використання озброєння та військової техніки, що надходить в Україну від країн-партнерів.

Систему SAP використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО.