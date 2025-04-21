Управление оборонными ресурсами: Начата подготовка к внедрению военной версии SAP, - Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ начали подготовку к внедрению военной версии автоматизированной системы управления оборонными ресурсами - SAPDefence & Security, которая используется большинством армий НАТО.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, до июня профильные подразделения оборонных ведомств должны разработать Дорожные карты трансформации процессов управления оборонными ресурсами на период до 2027 года. Такое решение принял на своем заседании Комитет по вопросам стратегического планирования в системе Министерства обороны.

Так, цель проекта - изменить устаревшие процессы управления оборонными ресурсами путем внедрения современных автоматизированных систем планирования и обеспечения войска. Отдельная задача - законодательное урегулирование имплементации обновленных подходов.

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В Минобороны рассказали, что при трансформации процессов будет учитываться опыт, приобретенный ВСУ во время широкомасштабной войны, а также эталонные процессы стран НАТО, реализованные в военной версии SAP.

Внедрение обновленных процессов будет обеспечено международной командой, в которую войдут немецкие и украинские специалисты корпорации SAP, специалисты украинских оборонных ведомств, а также представители международного партнера по внедрению.

Сообщается, что проект финансируется правительствами Германии и США. Консультировать команду внедрения будут специалисты армий Канады, США, Нидерландов, Германии, Польши.

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Дорожные карты будут разработаны по следующим функциональным направлениям:

управление организационной структурой и учет персонала;

управление финансами;

управление жизненным циклом вооружения и военной техники;

закупка и логистическое обеспечение ВСУ.

Работу будет координировать Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны.

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Что такое система SAP

В 2023 году Минобороны вместе с Генеральным штабом и Командованием Сил логистики ВСУ начали внедрение SAP по автоматизации процессов снабжения и обеспечения по основным тыловым и военным службам обеспечения.

Система автоматизирует процессы планирования и снабжения, формирует данные об обеспечении военных формирований, позволяет видеть реальную потребность, закупать и вовремя обеспечивать армию тыловой номенклатурой и номенклатурой вооружения. Система также тщательно отслеживает использование вооружения и военной техники, поступающей в Украину от стран-партнеров.

Систему SAP используют для управления оборонными ресурсами 28 стран-членов НАТО.