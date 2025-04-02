Міноборони ініціює створення екосистеми полігонів для тестування новітніх технологій розмінування

З метою прискорення гуманітарного розмінування Міністерство оборони ініціює створення екосистеми полігонів для тестування новітніх технологій розмінування. Це дасть змогу прискорити впровадження інноваційних рішень у цій сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час воркшопу "Сучасні виклики та інноваційні підходи у сфері протимінної діяльності", до якого залучилося понад 300 учасників. Захід організувало Міністерство оборони за підтримки ОБСЄ.

У міністерстві зауважили, що нині близько 139 000 км2 території України є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

"Ми створюємо не просто полігони чи бази даних – ми формуємо нову екосистему безпеки, де кожна інновація проходить реальні випробування, а кожне рішення має підтримку фахової спільноти. Це – системна інфраструктура, яка працює на життя", – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

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Передбачається, що екосистема полігонів матиме гібридну модель взаємодії. Це означає синхронізацію державних, освітніх, виробничих і операторських майданчиків для тестування новітніх рішень.

Зазначається, що центральним елементом майбутньої інфраструктури стане Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій та інновацій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, презентований під час заходу.

Також повідомляється, що ця масштабна ініціатива, що реалізується за участі Міноборони та зацікавлених партнерів, передбачає створення спеціалізованих полігонних зон (для вибухових, водних, динамічних випробувань), лабораторної та аналітичної бази для досліджень і випробувань, освітнього центру підготовки фахівців, включно з міжнародними тренінгами, платформи для тестування та допуску нових технологій до застосування.

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Комплекс дозволить прискорити впровадження технологій, посилити якість навчання операторів, забезпечити серйозну наукову підтримку інновацій, і стане спільним майданчиком для взаємодії держави, бізнесу, науки та міжнародних організацій.

Як додали в Міноборони, воркшоп об’єднав понад сотню українських і міжнародних організацій – оборонних кластерів, інноваційних хабів, асоціацій виробників, операторів протимінної діяльності, а також таких міжнародних партнерів, як ПРООН, Женевський центр з гуманітарного розмінування, HALO Trust і Danish Refugee Council.

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