Переобстеження ВЛК можна буде пройти через Резерв+ до 5 червня: Вже не буде можливості сказати "немає спроможності", - Міноборони

Військовозобов’язані, які мають пройти повторну військово-лікарську комісію, зможуть скористатися цифровим форматом ВЛК.

Про це розповіла в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра оборони з цифрових трансформацій Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, громадянам буде доступна можливість пройти ВЛК до 5 червня і отримати нову категоризацію придатності. Усі дані автоматично передадуться до реєстру Оберіг, і користувач побачить у Резерв+ підтвердження проходження переобстеження:

"У вас буде стрічечка "Все чудово, ви пройшли переобстеження, у вас є електронний військово-обліковий документ"", - пояснила Черногоренко.

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Водночас вона закликала не зволікати з проходженням комісії, адже після 5 червня вже не буде можливості сказати "немає спроможності", як було у нас з оновленням даних".

Також у застосунку Резерв+ планують запровадити нову функцію - оплату штрафів із 50% знижкою без відвідування ТЦК. Очікується, що ця опція стане доступною влітку.

Крім того, в систему буде додано деталізацію порушення, щоб користувачі розуміли його суть:

"Ми зараз додаємо в Резерв+ причину порушення - наприклад, "не з’явився на сповіщення, номер дата". Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив", - зазначила заступниця міністра.

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