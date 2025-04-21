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Переобстеження ВЛК можна буде пройти через Резерв+ до 5 червня: Вже не буде можливості сказати "немає спроможності", - Міноборони

У

Військовозобов’язані, які мають пройти повторну військово-лікарську комісію, зможуть скористатися цифровим форматом ВЛК.

Про це розповіла в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра оборони з цифрових трансформацій Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, громадянам буде доступна можливість пройти ВЛК до 5 червня і отримати нову категоризацію придатності. Усі дані автоматично передадуться до реєстру Оберіг, і користувач побачить у Резерв+ підтвердження проходження переобстеження:

"У вас буде стрічечка "Все чудово, ви пройшли переобстеження, у вас є електронний військово-обліковий документ"", - пояснила Черногоренко.

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Водночас вона закликала не зволікати з проходженням комісії, адже після 5 червня вже не буде можливості сказати "немає спроможності", як було у нас з оновленням даних".

Також у застосунку Резерв+ планують запровадити нову функцію - оплату штрафів із 50% знижкою без відвідування ТЦК. Очікується, що ця опція стане доступною влітку.

Крім того, в систему буде додано деталізацію порушення, щоб користувачі розуміли його суть:

"Ми зараз додаємо в Резерв+ причину порушення - наприклад, "не з’явився на сповіщення, номер дата". Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив", - зазначила заступниця міністра.

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Автор: 

Міноборони (7371) військово-лікарська комісія (209) Резерв+ (62)


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Топ коментарі
+10
А що таке реєстр Оберіг? А то ні в законах, ні в постановах кабміну це чудо не зустрічається вщагалі. На якій підставі туди зливаються персональні і найделікатніші, медичні, дані?
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21.04.2025 15:51
+7
Для того чтобы оплатить штраф - сначала ТЦК должны уведомить гражданина о времени и месте проведения заседания по поводу его нарушения, а дальше в его присутствии или без оного вынести решение о наложении штрафа. И только после того можно говорить о его полной или частичной оплате. Пока нет постановления о наложении административного взыскания - и штрафа нет. Правда есть совершенно незаконный розыск, и полиция почему то отказывается составлять протокол административного задержания, в котором они обязаны указать причину. А если указать "розыск ТЦК" и не указать номер, дату и другие реквизиты постановы, согласной которой человека можно обвинить в административном нарушении - то это уже уголовная статья "самоуправство"
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21.04.2025 15:54
+4
а може ВЛК будем проходити через телебачення? а чому поліцаї які молоді та крепкі хлопи, які навчені стриляти, чому держслужбовці які теж проходили медкомісію не бажают служити? і ще багато ЧОМУ ?
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21.04.2025 17:24
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А що таке реєстр Оберіг? А то ні в законах, ні в постановах кабміну це чудо не зустрічається вщагалі. На якій підставі туди зливаються персональні і найделікатніші, медичні, дані?
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21.04.2025 15:51 Відповісти
Та й щось Катерина соромиться сказати що проходження до 5 червня стосується обмежено придатних.
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21.04.2025 16:33 Відповісти
ЄДРПВР це і є "Оберіг"
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21.04.2025 23:19 Відповісти
Не так важливо, як це називається - "Оберіг", ЄДРПВР чи ще якось. Жодна з цих назв не закріплена ні в законах, ні в постановах Кабміну. Були вже судові прецеденти, коли рішення виносили не на користь ТЦК саме через те, що таких реєстрів немає у відкритих та офіційних нормативних документах, а отже, юридично вони не існують.
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22.04.2025 12:04 Відповісти
ви не повірите, все медичні дані і так злиті через систему е-health. Туди заходиш, і абсолютно вся твоя історія хвороби на загал! і всі мовчать....
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21.04.2025 23:28 Відповісти
Для того чтобы оплатить штраф - сначала ТЦК должны уведомить гражданина о времени и месте проведения заседания по поводу его нарушения, а дальше в его присутствии или без оного вынести решение о наложении штрафа. И только после того можно говорить о его полной или частичной оплате. Пока нет постановления о наложении административного взыскания - и штрафа нет. Правда есть совершенно незаконный розыск, и полиция почему то отказывается составлять протокол административного задержания, в котором они обязаны указать причину. А если указать "розыск ТЦК" и не указать номер, дату и другие реквизиты постановы, согласной которой человека можно обвинить в административном нарушении - то это уже уголовная статья "самоуправство"
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21.04.2025 15:54 Відповісти
Стрічечка про "все чудово..." буде до першої зупинки поліцаями з тцкашниками. А там в бус...і чудовий полігон.
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21.04.2025 16:28 Відповісти
Срочно всем скачать резерв+)))
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21.04.2025 16:36 Відповісти
с такими ВВК районными какие есть то ***** и 5 и 10 и 20 и 30 инюня и т.д.не ну медсестра вместо врача проводит визуальный осмотр мобилизованного и делает заключение вместо врача и вносит в бланк ВВК!прям як кашпировский................................................................................................................
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21.04.2025 16:41 Відповісти
так сразу номер буса пишите с талончиком!)
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21.04.2025 16:48 Відповісти
а може ВЛК будем проходити через телебачення? а чому поліцаї які молоді та крепкі хлопи, які навчені стриляти, чому держслужбовці які теж проходили медкомісію не бажают служити? і ще багато ЧОМУ ?
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21.04.2025 17:24 Відповісти
Талончик в газовою камеру будет ?
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21.04.2025 18:28 Відповісти
Сцикунва повилазила,ледібої!
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21.04.2025 19:33 Відповісти
 
 