УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини смерть в ТЦК
5 491 19

Смерть голови ВЛК у Луцькому ТЦК: поліція назвала попередню причину

Смерть лікаря ВЛК у ТЦК в Луцьку

Попередній результат розтину тіла голови ВЛК, якого минулого тижня знайшли в приміщенні ТЦК та СП у Луцьку, показав, що чоловік помер природною смертю. 

Про це повідомила поліція Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що в сюжеті одного з місцевих каналів щодо смерті лікаря ідеться про те, що чоловік, "ймовірно, не помер природною смертю, а його вбили". Журналісти посилаються на власні джерела.

"З цього приводу зазначаємо, що відомості за фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою "природна смерть", тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів", - наголосили правоохоронці.

Попередній результат розтину тіла встановив, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував карабіном працівникам ТЦК на Одещині

Нагадаємо, 11 квітня, за даними джерел місцевих ЗМІ, голову ВЛК знайшли мертвим на робочому місці у приміщенні Луцького ТЦК та СП. Ідеться про лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.

Автор: 

Луцьк (414) Нацполіція (15163) смерть (6746) військово-лікарська комісія (207) ТЦК та СП (569) Волинська область (863) Луцький район (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Голова ВЛК чесна людина?
показати весь коментар
14.04.2025 21:05
+6
Сейчас глава ВЛК это не меньше ,чем генерал-майор. Полковник, командир единственной бригады с HIMARS погиб и то меньше внимания.
показати весь коментар
14.04.2025 21:04
+6
Не в цьому випадку та не в цій системі і структурі конкретно. Там все настільки пов'язано та прогнило. Нормальні, чесні, люди там працювати не будуть, та й не зможуть.
показати весь коментар
14.04.2025 21:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нету тела-нету дела
показати весь коментар
14.04.2025 20:51 Відповісти
тело есть - дела нет! парадокс
показати весь коментар
14.04.2025 21:13 Відповісти
"Йшов, упав, отямився, гіпс"....
А тут навіть не йшов!
показати весь коментар
14.04.2025 20:54 Відповісти
Мало кеша запропонували за відстрочку, от чутливе серце і не витримало...
показати весь коментар
15.04.2025 10:03 Відповісти
раз ничего "не нашли" значит - возможно - был честный человек и это была проблема.
показати весь коментар
14.04.2025 20:59 Відповісти
Голова ВЛК чесна людина?
показати весь коментар
14.04.2025 21:05 Відповісти
ну, вот и результат... исключения - бывают.
показати весь коментар
14.04.2025 21:08 Відповісти
Не в цьому випадку та не в цій системі і структурі конкретно. Там все настільки пов'язано та прогнило. Нормальні, чесні, люди там працювати не будуть, та й не зможуть.
показати весь коментар
14.04.2025 21:12 Відповісти
Таких там быть не может. Он начнет выпендриваться - мол я вижу что у него ног нет - как же я ему напишу что пригоден? Такие там не нужны.
показати весь коментар
14.04.2025 21:05 Відповісти
голови ВЛК вмирають природною смертю. Джерело: https://censor.net/ua/n3546800
показати весь коментар
14.04.2025 21:03 Відповісти
А может все таки "эпилепсия"?
показати весь коментар
14.04.2025 21:03 Відповісти
Сейчас глава ВЛК это не меньше ,чем генерал-майор. Полковник, командир единственной бригады с HIMARS погиб и то меньше внимания.
показати весь коментар
14.04.2025 21:04 Відповісти
Инфаркт микарда. Вот такой рубец.
показати весь коментар
14.04.2025 21:05 Відповісти
Сто відсотків хтось з серйозних потужно забашляв, а його кинули, от і інфаркти.
показати весь коментар
14.04.2025 21:17 Відповісти
Его должность - источник доходов миллионов баксов,огромного влияния,вся элита ползает у его ног с просьбами отмазать себя и отпрысков,никаких жалоб на здоровье,а тут бац и конец сказки по естественным причинам,верим-верим.
показати весь коментар
14.04.2025 21:27 Відповісти
Причина смерті: "Пузо луснуло, ***ло тріснуло, або срака злиплась"...
Ось ******* "природні причини" смерті голови ВЛК.
показати весь коментар
14.04.2025 23:21 Відповісти
А якби працював звичайним лікарем--- дожив би до глибокої старості .
показати весь коментар
15.04.2025 05:01 Відповісти
Якщо він лікар, так чи інакше повинен слідкувати за своїм здоров'ям. Інфаркт міокарда - це не гострий апендицит, він не розвивається одномоментно, і для лікаря помітні і не дуже симптоми були відомі, а значить, і ліки першої допомоги при ньому повинні буди - він же лікар!
Інфаркт міокарда - крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці. Цікаво, що покаже розтин?
показати весь коментар
15.04.2025 10:37 Відповісти
 
 