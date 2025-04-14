Смерть голови ВЛК у Луцькому ТЦК: поліція назвала попередню причину
Попередній результат розтину тіла голови ВЛК, якого минулого тижня знайшли в приміщенні ТЦК та СП у Луцьку, показав, що чоловік помер природною смертю.
Про це повідомила поліція Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.
У поліції зазначили, що в сюжеті одного з місцевих каналів щодо смерті лікаря ідеться про те, що чоловік, "ймовірно, не помер природною смертю, а його вбили". Журналісти посилаються на власні джерела.
"З цього приводу зазначаємо, що відомості за фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою "природна смерть", тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів", - наголосили правоохоронці.
Попередній результат розтину тіла встановив, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.
Нагадаємо, 11 квітня, за даними джерел місцевих ЗМІ, голову ВЛК знайшли мертвим на робочому місці у приміщенні Луцького ТЦК та СП. Ідеться про лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.
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А тут навіть не йшов!
Ось ******* "природні причини" смерті голови ВЛК.
Інфаркт міокарда - крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці. Цікаво, що покаже розтин?