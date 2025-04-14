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Новини Погрози працівникам ТЦК
2 015 29

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував карабіном працівникам ТЦК на Одещині

На Одещині затримали чоловіка, який погрожував співробітникам ТЦК

На одному із блокпостів у Саф’янівській громаді Ізмаїльського району Одеської області чоловік погрожував працівникам ТЦК карабіном та втік разом з друзями. Інцидент стався декілька днів тому. Правопорушника затримали.

Про це повідомляє пресслужба Головного Управління Нацполіції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, днями працівники ТЦК та СП на блокпосту зупинили для перевірки двох чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили.

Згодом на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку.

Правоохоронці розшукали всіх трьох громадян - ними виявилися місцеві жителі.

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"Водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки. В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру",- йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Фігуранту загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років.

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Автор: 

Одеська область (3208) погрози (488) ТЦК та СП (569) Ізмаїльський район (7)


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Топ коментарі
+8
Не озброєний напад, а перешкоджання?!? В який час ми живимо? Воєнний стан, блок пост, погрози і їх не застрелили... Скільки ще Україна так протримається? Скільки років за перешкоджання дають, якщо звичайно дійде років через 5 до суду? А за крадіжку машини 8 років, за ухиляння 3 роки, за дезертирство 5....
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14.04.2025 18:05
+6
Як могли співучасників злочину передати ТЦК та СП ???*****,ну це просто цирк.
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14.04.2025 17:45
+5
Цікаво для чого йому глушник?
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14.04.2025 17:37
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Цікаво для чого йому глушник?
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14.04.2025 17:37 Відповісти
Для охоты на зайцев-ниндзя и прочих кабанов-диверсантов, разумеется. Понимать надо).
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14.04.2025 17:44 Відповісти
Здогадайся з двох раз браконьєр 1 сепар диверсант2
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14.04.2025 18:05 Відповісти
👍
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14.04.2025 17:38 Відповісти
І що тобі сподобалось що 3 підара на військових зброю наставляють чи те що їх таки взяли
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14.04.2025 18:07 Відповісти
Проти війскових злочинців!
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14.04.2025 19:26 Відповісти
Ухилянтце або зрадник або ждун і якби всі чоловіки виконували обов,язок то не булоб і патрулів тцк бо всяке Г біга як курка з відрубаною головою або сидить у погрібі
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14.04.2025 22:49 Відповісти
А ти там побачив війскових?
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14.04.2025 19:44 Відповісти
ТЦКуни не військові.
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14.04.2025 20:27 Відповісти
А ухилянти не чоловіки.
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14.04.2025 20:30 Відповісти
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14.04.2025 17:43 Відповісти
Як могли співучасників злочину передати ТЦК та СП ???*****,ну це просто цирк.
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14.04.2025 17:45 Відповісти
Тому що зараз є єдиний злочин - відповідно всіх в ТЦК й передають.
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14.04.2025 17:49 Відповісти
Не озброєний напад, а перешкоджання?!? В який час ми живимо? Воєнний стан, блок пост, погрози і їх не застрелили... Скільки ще Україна так протримається? Скільки років за перешкоджання дають, якщо звичайно дійде років через 5 до суду? А за крадіжку машини 8 років, за ухиляння 3 роки, за дезертирство 5....
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14.04.2025 18:05 Відповісти
Зеленьськи вирощує собі " ілікторат", як і в попередні роки ставка на малоросів, любителей русміра, пофігіятів, яким як в телевізорі казав Зеленьський-" нєважно как назівається уліца, важно шоб на нєй свєт біл"..вчора, гицелів призовного віку попросили не включати рос музику, зразу після вбивства у Сумах.
І шо, ще голосніше включили. І Зеоеньський, таких гицелів не мобілізує, вирощує " благадарн іх вібарцев"
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14.04.2025 18:44 Відповісти
Воєнні злочини не мають сроку давності!
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14.04.2025 19:28 Відповісти
військових потрібно судити за те що не застосували зброю. з нападником потрібно поступити як Ізраіль поступае, житло родини знести і викинути з населенного пункту
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14.04.2025 18:13 Відповісти
Це вже занадто, але застосовувати табельну зброю як тільки витяг і наставив рушницю- обов'язково.
А якщо залишиться живим, судити, майно в дохід держави.
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14.04.2025 18:48 Відповісти
А у Ґишпанії яке відношення до ухилянтів? Чи тільки в окопах під Мадридом прапорцями махати?
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14.04.2025 19:48 Відповісти
Ти хочеш спробувати понаставляти рушницю на військових і поліцію?
Нема проблем, через Турцію добираєшся із Уссурійська в Україну і експерементуєш.
І да, по приїзду в Україну,будьоновку не одягай.
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14.04.2025 20:19 Відповісти
Ага, зрозуміло. Вічне кліше патріотів - ухилянтів що здриснули за бугор - москаль, кацап, , працюєш на пуйло... І знову пірнути в іспанський "окоп" за 50 ойро із прапорцем

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14.04.2025 21:38 Відповісти
Поболтай, поболтай трохи, поки супервайзер не випоре
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14.04.2025 22:14 Відповісти
Воєнні злочини не мають сроку давності!
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14.04.2025 19:29 Відповісти
Сиканули тцкашники
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14.04.2025 18:38 Відповісти
Придурки комісари навіть не розуміють що знищили країну з середини!
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14.04.2025 19:32 Відповісти
Он им не угрожал,он пытался их повести за собой в атаку..
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14.04.2025 21:45 Відповісти
 
 