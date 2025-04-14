Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував карабіном працівникам ТЦК на Одещині

На одному із блокпостів у Саф’янівській громаді Ізмаїльського району Одеської області чоловік погрожував працівникам ТЦК карабіном та втік разом з друзями. Інцидент стався декілька днів тому. Правопорушника затримали.

Про це повідомляє пресслужба Головного Управління Нацполіції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, днями працівники ТЦК та СП на блокпосту зупинили для перевірки двох чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили.

Згодом на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку.

Правоохоронці розшукали всіх трьох громадян - ними виявилися місцеві жителі.

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"Водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки. В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру",- йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Фігуранту загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років.

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