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Новини Штраф за порушення військового обліку
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Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК,- Черногоренко

Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений 13 березня Верховною Радою законопроєкт 12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент підписав законопроєкт №12093... Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку",- написала заступниця міністра.

Нагадаємо, що 13 березня повідомлялося, що Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Ним пропонується стимулювати порушників військового обліку знижкою в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.

Читайте також: Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити у "Резерв+", - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3053) штраф (1862) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+23
А з чотирижди ухилянту на штраф теж зробите 50% знижку
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14.04.2025 19:00
+15
чотириразовий ухилянт підписує указ про знижку при сплаті штрафів ТЦК... грьобаний треш який імбіцили зробили реальністю.
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14.04.2025 19:08
+9
Там же є ще пеня за несвоєчасну сплату. Хай Стефанчук-проффессор порахує скільки там Бубочка винен.
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14.04.2025 19:03
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90% штрафів ТЦК https://sud.ua/uk/news/publication/327912-90-shtrafov-ttsk-otmenyaetsya-sudami-iz-za-nekachestvennoy-podgotovki-administrativnykh-materialov-aleksandr-bakumov скасовується судами через неякісну підготовку адміністративних матеріалів - Олександр Бакумов
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14.04.2025 18:57 Відповісти
Логічно, бо працівники ТЦК не є правоохоронцями і не знають нюансів процесуального права.
Це був великий ідіотизм дозволити ТЦК накладати штрафи без поліції та суду!
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14.04.2025 19:01 Відповісти
А если в суды отправить за год 6 миллионов административных дел - то что станется с судебной системой?
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14.04.2025 19:54 Відповісти
Як думаєте, скільки в суди щороку направляють адміністративних справ про порушення ПДР? І чому думаєте, що за рік ТЦК направлять аж 6 мільйонів справ?
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14.04.2025 19:58 Відповісти
Потому что по официальным данным 6 миллионов людей не обновили учетные данные. Плюс другие поводы для того чтобы притянуть к административной отвественности. С начала июля еще сюда добавятся те кто обмежено придатний но почему то не прошел ВЛК. И уж точно в год не рассматривают 6 миллионов постанов по нарушению ПДД, это по 1 постанове которая доходит до суда на 5 человек, включая стариков и младенцев. Подавляющее большинство мелочи решается на месте через оплату штрафа, и до суда не доходит.
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14.04.2025 21:08 Відповісти
Новий закон вступив у силу майже рік тому... Там публікували статистику, за рік із цих 6 мільйонів навіть мільйон не отримали штраф (а водійських прав позбавили тільки 25 тис. ухилянтів). Тому той факт, що 6 мільйонів не оновили дані, не значить, що всіх їх одразу штрафують...
А щодо обмежено придатних, то якщо їм не присилали повістку на ВЛК, то і штрафу не буде, закон не змушує добровільно приходити на ВЛК - ЛИШЕ за повісткою

Так, дрібні порушення ПДР ніхто в суді не розглядає, але там і штраф 340 чи там 510 грн... Це не 17 000 і навіть не 8500! А от порушення ПДР, за які ідуть співставні штрафи (бухач за кермом, їзда після позбавлення і тд) практично всі через суд ідуть.
За 2024 рік тільки за нетверезе водіння оформили 150 тисяч протоколів - це офіційні дані копів.
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14.04.2025 21:29 Відповісти
А з чотирижди ухилянту на штраф теж зробите 50% знижку
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14.04.2025 19:00 Відповісти
Там же є ще пеня за несвоєчасну сплату. Хай Стефанчук-проффессор порахує скільки там Бубочка винен.
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14.04.2025 19:03 Відповісти
Та у випадку з цим шлімазелом йьому щей винні були - тому мерзотники і обрали презедентом.
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14.04.2025 19:58 Відповісти
Все для людей !
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14.04.2025 19:01 Відповісти
Вдячні громадяне залюбки проголосують за Володимира Александровича!
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14.04.2025 19:06 Відповісти
В законі там трохи інше. Штрафи скасовуються і нараховуються виплати в розмірі штрафів.
Хто своєчасно не прийде в тцк - той отримає не 17 000 а 8 500.
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14.04.2025 19:07 Відповісти
Дезертирам так вообще скоро премию будут выдавать, в целях стимуляции возвращения. Тенденции, однако. Главное, не трогать полный сил сил и физически крепкий, мифический "генофонд"(он же главный электоральный ресурс сами знаете кого).
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14.04.2025 19:07 Відповісти
чотириразовий ухилянт підписує указ про знижку при сплаті штрафів ТЦК... грьобаний треш який імбіцили зробили реальністю.
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14.04.2025 19:08 Відповісти
Царь трапезничать желает
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14.04.2025 19:08 Відповісти
Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК
...або заміну його пісною *******.
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14.04.2025 19:08 Відповісти
Заплати 10 тисяч грн і отримаєш місце в зручному окопі десь під Покровський.
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14.04.2025 19:09 Відповісти
Під Покровськом *
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14.04.2025 19:10 Відповісти
Все для ухилянтів ріднесеньких.
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14.04.2025 19:21 Відповісти
****
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14.04.2025 19:43 Відповісти
Щоб ти здох, "легітимний"
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14.04.2025 19:57 Відповісти
КТО КУПИТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ ТОТ ПОЛУЧИТ ВОДОКАЧКУ
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14.04.2025 20:27 Відповісти
 
 