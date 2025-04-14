Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК,- Черногоренко

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений 13 березня Верховною Радою законопроєкт 12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент підписав законопроєкт №12093... Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку",- написала заступниця міністра.

Нагадаємо, що 13 березня повідомлялося, що Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Ним пропонується стимулювати порушників військового обліку знижкою в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.

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