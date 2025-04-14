Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК,- Черногоренко
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений 13 березня Верховною Радою законопроєкт 12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.
Про це у соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент підписав законопроєкт №12093... Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку",- написала заступниця міністра.
Нагадаємо, що 13 березня повідомлялося, що Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Ним пропонується стимулювати порушників військового обліку знижкою в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.
Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.
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Це був великий ідіотизм дозволити ТЦК накладати штрафи без поліції та суду!
А щодо обмежено придатних, то якщо їм не присилали повістку на ВЛК, то і штрафу не буде, закон не змушує добровільно приходити на ВЛК - ЛИШЕ за повісткою
Так, дрібні порушення ПДР ніхто в суді не розглядає, але там і штраф 340 чи там 510 грн... Це не 17 000 і навіть не 8500! А от порушення ПДР, за які ідуть співставні штрафи (бухач за кермом, їзда після позбавлення і тд) практично всі через суд ідуть.
За 2024 рік тільки за нетверезе водіння оформили 150 тисяч протоколів - це офіційні дані копів.
Хто своєчасно не прийде в тцк - той отримає не 17 000 а 8 500.
...або заміну його пісною *******.