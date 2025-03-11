Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити у "Резерв+", - Міноборони

Штрафи за порушення військового обліку українці зможуть сплачувати онлайн через застосунок "Резерв+".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який усуває бюрократичні перепони.

Так, нововведення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.

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"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", – пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.

Заступниця міністра наголосила, що нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном.

"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", – додала вона.

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