Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити у "Резерв+", - Міноборони
Штрафи за порушення військового обліку українці зможуть сплачувати онлайн через застосунок "Резерв+".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який усуває бюрократичні перепони.
Так, нововведення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.
"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", – пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.
Заступниця міністра наголосила, що нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном.
"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", – додала вона.
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Мне не доказали нарушение. Фактически у меня распечатка, где написано "примiтка - зроблено автоматично".
Затем юристы взяли копии документов уважительных причин, затем их потеряли, затем прикинулись идиотами типа они не помнят меня.
Как должно быть - доказательство вины, затем рассмотрение уважительных причин, затем или снятие нарушение, или штраф.
Но с меня не снимают нарушение, мне не дают документы для обжалования. Фактически держат, так сказать, на балансе. Хотя по факту:
1. Повестки физически не было
2. После той даты я имел три других повестки, по которым явился.
3. У меня выписка с хирургии, где чёрным по белом - РЕЗАЛИ кишечник. Физически я бы не смог явиться.
4. Семейные обстоятельства, с печатями соответствующих органов.
Но в ТЦК мне в лицо "будешь платить?". То есть, тупо вымогательство.
Пусть платят те, кто наворовал, те кто нарушил. А я ничерта не нарушил, да ещё и имею уважительные причины.
Эти юристы, как и все тцкуны даже не представляются. А потом мне в тцк задают вопрос - а кто говорил, кто принимал документы? Как будто каждый представляется, ещё и не вымышленным именем.
Одним словом - беспредел (который однажды будет покаран)
Вообще на их слова они обязаны предоставить видео, где тцкуны стучат в двери, и с подтверждением времени и даты
А насправді, за них, це виконує, якась дивна купка главспеціалістів з кадровиками в ДУС, Секретаріаті КМУ, ЦОВВ, адміністрації ВРУ, сідів, ГПУ…. !! А штрафуватимуть в ТЦК, одних сіромах, з народним «завзяттям і суворістю», в Особливий період!??!
Щось там забзділося, у дацькому королівстві…
Їх взагалі, там ніхто не бачив, з 2005 року!!
Там ошивають, з цих структур, «сірі миші»-рішали! Не царська ця справа, по військкоматах ходити, тим більше, з масою порушень законодавства в частині військового обліку!!
От і бігають, по військкоматах/ ТЦК, нужні особи-«сірі миші», з мобпідрозділів та кадрів!!!
В ТЦК, їх знають в обличчя!
Если на пособии по безработице, то в виду размера пособия, и того факта, что это единственный доход, суд сможет удерживать лишь 20% в уплату долга.
То есть, если пособие 3000грн, то 600 грн будут снимать автоматически. И те 17 000 грн будут выплачиваться... эм, 2,5 года, почти
А хто з вас буде получать? Якась установа під назвою "державні виконавці", яких не існує в реєстрах , як таких, і у яких або прострочені посвідчення, або взагалі незрозуміло що? А на яки рахунки зараховуються ці "штрафи"?? →Тобто всіх цих "шрафунів" можно підвести самих реально під - три , чотири статті Кримінального кодексу - здирництво, підробка документів, шахрайство, повалення Конституційного ладу. Тобто робить запити через цнап, юристів або нотаріусов щодо всіх цих діячив - хто вони є. Бо вони насправді взагалі не мають ніяких повноважень. На лоха.