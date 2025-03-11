УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4938 відвідувачів онлайн
Новини Штраф за порушення військового обліку
3 302 28

Штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити у "Резерв+", - Міноборони

Штрафи за порушення військового обліку у Резерв+

Штрафи за порушення військового обліку українці зможуть сплачувати онлайн через застосунок "Резерв+".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який усуває бюрократичні перепони.

Так, нововведення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.

Також читайте: Близько 10 тисяч протермінованих штрафів від ТЦК мають українці від початку року, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", – пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.

Заступниця міністра наголосила, що нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном.

"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", – додала вона.

Читайте: У направленнях на ВЛК у "Резерв+" з’явилася дата прибуття на медогляд, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7306) штраф (1852) Резерв+ (56) військовий облік (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
А снять порушення через резерв+ не придумали?
Мне не доказали нарушение. Фактически у меня распечатка, где написано "примiтка - зроблено автоматично".
Затем юристы взяли копии документов уважительных причин, затем их потеряли, затем прикинулись идиотами типа они не помнят меня.
Как должно быть - доказательство вины, затем рассмотрение уважительных причин, затем или снятие нарушение, или штраф.
Но с меня не снимают нарушение, мне не дают документы для обжалования. Фактически держат, так сказать, на балансе. Хотя по факту:
1. Повестки физически не было
2. После той даты я имел три других повестки, по которым явился.
3. У меня выписка с хирургии, где чёрным по белом - РЕЗАЛИ кишечник. Физически я бы не смог явиться.
4. Семейные обстоятельства, с печатями соответствующих органов.

Но в ТЦК мне в лицо "будешь платить?". То есть, тупо вымогательство.
Пусть платят те, кто наворовал, те кто нарушил. А я ничерта не нарушил, да ещё и имею уважительные причины.
Эти юристы, как и все тцкуны даже не представляются. А потом мне в тцк задают вопрос - а кто говорил, кто принимал документы? Как будто каждый представляется, ещё и не вымышленным именем.
Одним словом - беспредел (который однажды будет покаран)
показати весь коментар
11.03.2025 18:11
+4
Тобто, усі екс-держслужбовці, з 2019 року, ЗОБОВЯЗАНІ ОСОБИСТО, ставати і зніматися з обліку в ТЦК!!
А насправді, за них, це виконує, якась дивна купка главспеціалістів з кадровиками в ДУС, Секретаріаті КМУ, ЦОВВ, адміністрації ВРУ, сідів, ГПУ…. !! А штрафуватимуть в ТЦК, одних сіромах, з народним «завзяттям і суворістю», в Особливий період!??!
Щось там забзділося, у дацькому королівстві…
показати весь коментар
11.03.2025 18:12
+4
Ніхто не буде цього робити, це все фількіна грамота
показати весь коментар
11.03.2025 18:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А снять порушення через резерв+ не придумали?
Мне не доказали нарушение. Фактически у меня распечатка, где написано "примiтка - зроблено автоматично".
Затем юристы взяли копии документов уважительных причин, затем их потеряли, затем прикинулись идиотами типа они не помнят меня.
Как должно быть - доказательство вины, затем рассмотрение уважительных причин, затем или снятие нарушение, или штраф.
Но с меня не снимают нарушение, мне не дают документы для обжалования. Фактически держат, так сказать, на балансе. Хотя по факту:
1. Повестки физически не было
2. После той даты я имел три других повестки, по которым явился.
3. У меня выписка с хирургии, где чёрным по белом - РЕЗАЛИ кишечник. Физически я бы не смог явиться.
4. Семейные обстоятельства, с печатями соответствующих органов.

Но в ТЦК мне в лицо "будешь платить?". То есть, тупо вымогательство.
Пусть платят те, кто наворовал, те кто нарушил. А я ничерта не нарушил, да ещё и имею уважительные причины.
Эти юристы, как и все тцкуны даже не представляются. А потом мне в тцк задают вопрос - а кто говорил, кто принимал документы? Как будто каждый представляется, ещё и не вымышленным именем.
Одним словом - беспредел (который однажды будет покаран)
показати весь коментар
11.03.2025 18:11 Відповісти
Та нафіг воно їм треба ? Ціль в тому щоб тебе обібрати а не щоб була якась законність чи справедливість. Мені он теж вписали порушення військового обліку, бо як вони сказали адвокату, тецекуни приходили до мене додому в суботу в вісім вечора а мене вдома не було 😂 саме смішне що в мене перед дверми камера і в суботу ніхто взагалі не приходив. Але кому яка різниця ? Головне зробити тебе винним, така от влада у нас.
показати весь коментар
12.03.2025 12:58 Відповісти
Обжаловали?
Вообще на их слова они обязаны предоставить видео, где тцкуны стучат в двери, и с подтверждением времени и даты
показати весь коментар
12.03.2025 13:59 Відповісти
Та адвокат зробив два запити в тцк і МВС. МВС написали що до мене питань не мають, а тцекуни уперлись рогом, подаю до суду, хоч я його і вийграю 100% але це зі слів адвоката від 3 до 6 місяців по часу . Одне радує тцекуни мені відшкодують всі витрати на адвоката 😂😂😂
показати весь коментар
13.03.2025 00:56 Відповісти
Тобто, усі екс-держслужбовці, з 2019 року, ЗОБОВЯЗАНІ ОСОБИСТО, ставати і зніматися з обліку в ТЦК!!
А насправді, за них, це виконує, якась дивна купка главспеціалістів з кадровиками в ДУС, Секретаріаті КМУ, ЦОВВ, адміністрації ВРУ, сідів, ГПУ…. !! А штрафуватимуть в ТЦК, одних сіромах, з народним «завзяттям і суворістю», в Особливий період!??!
Щось там забзділося, у дацькому королівстві…
показати весь коментар
11.03.2025 18:12 Відповісти
кожний держслужбовець перед тим як влаштуватись проходить спецперевірку у тцк. а прості сіромахи болт по життю ложили на військовий облік та на закони
показати весь коментар
11.03.2025 18:17 Відповісти
Запитайте у ТЦК, хто з категорії А і Б держСлужбовців КМУ, ЦОВВ, ОПУ, ДУС, держСекретарів, суддів, з ГПУ, ВРУ, СБУ …., ставав/знімався з обліку в ТЦК, ОСОБИСТО, як цього вимагає законодавство!!!
Їх взагалі, там ніхто не бачив, з 2005 року!!
Там ошивають, з цих структур, «сірі миші»-рішали! Не царська ця справа, по військкоматах ходити, тим більше, з масою порушень законодавства в частині військового обліку!!
От і бігають, по військкоматах/ ТЦК, нужні особи-«сірі миші», з мобпідрозділів та кадрів!!!
В ТЦК, їх знають в обличчя!
показати весь коментар
11.03.2025 18:29 Відповісти
не потрібно мені доводити, що Ви профан в цій темі. і прошу мені ще раз за сіромах в трусіках бідненьких розкажіть. я ще посміюсь....
показати весь коментар
11.03.2025 18:34 Відповісти
Заплатив Зельоним, і спи спокійно.
показати весь коментар
11.03.2025 18:19 Відповісти
Штрафы ещё можно до 50 тыщ повысить,а потом скидка 50%,вот уклонисты обрадуются,что о них власть беспокоится...
показати весь коментар
11.03.2025 19:25 Відповісти
Арестуют жильё, а потом придут коллекторы.
Если на пособии по безработице, то в виду размера пособия, и того факта, что это единственный доход, суд сможет удерживать лишь 20% в уплату долга.
То есть, если пособие 3000грн, то 600 грн будут снимать автоматически. И те 17 000 грн будут выплачиваться... эм, 2,5 года, почти
показати весь коментар
11.03.2025 18:26 Відповісти
В ЗСУ завжди багато роботи і платять добре.
показати весь коментар
11.03.2025 18:47 Відповісти
Тобто влада веде незаконну діяльність і щоб уникнути незаконної діяльності, треба йти захищати владу ?
показати весь коментар
12.03.2025 13:06 Відповісти
Нет небуду платить нехочу дарить деньги ворам!всёравно как не жаль но пуХуло не отдаст забраное и ещё заберёт!это его план!а ТАМПОН хуже любого клоуна!
показати весь коментар
11.03.2025 18:27 Відповісти
Ніхто не буде цього робити, це все фількіна грамота
показати весь коментар
11.03.2025 18:29 Відповісти
Так ось для чого зробили додаток! виплачувати штрафи!
показати весь коментар
11.03.2025 18:34 Відповісти
То есть в резерв плюс нужно будет вводить данные банковских карт и?
показати весь коментар
11.03.2025 18:39 Відповісти
Є вибір не ставити всяке лайно типу Є-херні і проблем буде набагато менше.
показати весь коментар
11.03.2025 18:47 Відповісти
Як же стрижуть баранів-любителів поржать,прям настрій підіймається .
показати весь коментар
11.03.2025 18:46 Відповісти
Скоро создадут З БАНК и номер счёта единый для всех штрафов,которые есть и ещё придумают всё для удобства людей...
показати весь коментар
11.03.2025 19:19 Відповісти
Нафіга ? Просто введуть податок окремий на всі види діяльності під назвою "штраф за все погане" або як варіант "податок для міністерства єдності" чи "потужний збір"
показати весь коментар
12.03.2025 13:02 Відповісти
А хто виставляє ці "штрафи" ? Якась комерційна установа під назвою " тцк"?
А хто з вас буде получать? Якась установа під назвою "державні виконавці", яких не існує в реєстрах , як таких, і у яких або прострочені посвідчення, або взагалі незрозуміло що? А на яки рахунки зараховуються ці "штрафи"?? →Тобто всіх цих "шрафунів" можно підвести самих реально під - три , чотири статті Кримінального кодексу - здирництво, підробка документів, шахрайство, повалення Конституційного ладу. Тобто робить запити через цнап, юристів або нотаріусов щодо всіх цих діячив - хто вони є. Бо вони насправді взагалі не мають ніяких повноважень. На лоха.
показати весь коментар
11.03.2025 19:38 Відповісти
А можна просто не сплачувати ці штрафи ніде, бо вони незаконні.
показати весь коментар
11.03.2025 20:16 Відповісти
А замість штрафу можна вам фотку пістрюна відправити ? Бо це єдине на що ви заслуговуєте
показати весь коментар
12.03.2025 13:00 Відповісти
 
 