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Новини Фото Підроблення документів ВЛК
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Викрито голову ВЛК у Чернівцях, який видавав фіктивні меддовідки для ухилення від мобілізації, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії обласного центру мобілізації Буковини та його спільнику, які налагодили схему з виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що встановило слідство?

Як зазначається, протиправна діяльність тривала щонайменше з лютого 2025 року. Голова ВЛК за грошову винагороду обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку. Вартість "послуги" становила від 5 до 10 тисяч доларів США, залежно від наявності реальних підстав для звільнення.

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хабарник з влк
хабарник з влк
хабарник з влк

"23 квітня правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби. Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови ВЛК вилучено медичну документацію військовозобов’язаних від Чернівецького ОМТЦК та СП, законність якої перевіряється.

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Наразі посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За попередньою інформацією, до схеми могли бути причетні й інші члени комісії. Тривають слідчі дії, готуються повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Автор: 

хабар (4705) Чернівці (561) військово-лікарська комісія (209) Чернівецька область (32) Чернівецький район (9)


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Топ коментарі
+4
Страна возможностей.
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28.04.2025 15:42
+2
Таких підер@стів потрібно сажати пожиттєво з конфіскацією майна. Бездіяльність влади у цьому напрямку під час війни це співучасть у злочині.
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28.04.2025 15:46
+2
А як вони можуть бути фіктивними якщо їх виписує дійсний голова влк? Це треба ще довести.
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28.04.2025 16:01
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28.04.2025 15:42 Відповісти
Таких підер@стів потрібно сажати пожиттєво з конфіскацією майна. Бездіяльність влади у цьому напрямку під час війни це співучасть у злочині.
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28.04.2025 15:46 Відповісти
Не вартоїх садити-нехай йдуть служити замість тих,кого відмазували.Навіть вироків суду не потрібно-здати їх ТЦК.
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28.04.2025 15:54 Відповісти
Не треба саджати та утримувати за кошт платників податків! Ешафот- гарне та справедливе покарання, під час війни! Вже дуже нахабно ведуть себе чиновники від влади, при ручному керуванні судової системи! Рука руку миє. Тільки кардинальна кара, або суд Лінча зможе це зупинити!
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28.04.2025 16:02 Відповісти
А чому бездіяльність? Всі виконуть свою роль у цьому бізнес проекті.
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28.04.2025 16:03 Відповісти
Та ви що? Що знову? Справа крупи нікого і нічому не навчила? Може треба показово страчувати на майдані, а не гратися в демократію і європейські цінності під час війни? 🤬
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28.04.2025 15:58 Відповісти
Це не демократія. І до європейських цінностей це теж відношення не має. Це корупція.
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28.04.2025 16:02 Відповісти
Так корупція, але ж вони відмазуютьця законами, які діють в цивілізованому світі, а не в кацапському, китайському, або іранському!
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28.04.2025 16:07 Відповісти
А як вони можуть бути фіктивними якщо їх виписує дійсний голова влк? Це треба ще довести.
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28.04.2025 16:01 Відповісти
Справді. Вони справжні. А от заключення в них сфальшовані. Бюрократична казуїстика
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28.04.2025 16:03 Відповісти
а реально больным с хронич диагнозом-годен.......................................****** ****.................и таких председателей до хрена..............районная ВЛК-полная ***** ****.........................................
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28.04.2025 16:42 Відповісти
видавав фіктивні меддовідки для ухилення від мобілізаці

Тобто, для ухилення від мобілізації існують і дійсні довідки?
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28.04.2025 16:42 Відповісти
пошлет гонца в киев с мешком денег и тоже получит справочку и не будет сидеть
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28.04.2025 16:49 Відповісти
 
 