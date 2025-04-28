Викрито голову ВЛК у Чернівцях, який видавав фіктивні меддовідки для ухилення від мобілізації, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії обласного центру мобілізації Буковини та його спільнику, які налагодили схему з виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що встановило слідство?

Як зазначається, протиправна діяльність тривала щонайменше з лютого 2025 року. Голова ВЛК за грошову винагороду обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку. Вартість "послуги" становила від 5 до 10 тисяч доларів США, залежно від наявності реальних підстав для звільнення.

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"23 квітня правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби. Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови ВЛК вилучено медичну документацію військовозобов’язаних від Чернівецького ОМТЦК та СП, законність якої перевіряється.

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Наразі посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За попередньою інформацією, до схеми могли бути причетні й інші члени комісії. Тривають слідчі дії, готуються повідомлення про підозру іншим фігурантам.