Росіяни завдали удару по промисловості Сумщини. ВIДЕО
У ніч проти 1 травня ворожі безпілотники атакували Сумщину, внаслідок чого був пошкоджений обʼєкт промисловості у Сумській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
"Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно вісім вибухів в одному зі старостинських округів", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає.
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