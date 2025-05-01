Росіяни завдали удару по промисловості Сумщини. ВIДЕО

У ніч проти 1 травня ворожі безпілотники атакували Сумщину, внаслідок чого був пошкоджений обʼєкт промисловості у Сумській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно вісім вибухів в одному зі старостинських округів", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає.

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