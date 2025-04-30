Росія завдала майже 90 ударів по Сумщині: одна людина загинула, ще одна - поранена

У період із ранку 29 до ранку 30 квітня 2025 року війська РФ здійснили близько 90 ударів по території Сумської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог обстріляв 33 населені пункти у 11 громадах, найбільше - у Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок обстрілів в Есманьській громаді загинула одна людина, ще одну - поранено. Російські війська застосували майже 20 керованих авіабомб і близько 30 FPV-дронів.

У Середино-Будській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру, в Новослобідській - адміністративну будівлю, у Путильській - будинок культури, магазин і навчальний заклад. Із прикордонних громад за добу евакуйовано ще 25 людей.

Повітряна тривога в області тривала 10 годин 30 хвилин.

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