Россия нанесла почти 90 ударов по Сумской области: один человек погиб, еще один - ранен

В период с утра 29 до утра 30 апреля 2025 года войска РФ совершили около 90 ударов по территории Сумской области.

Об этом сообщает областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Враг обстрелял 33 населенных пункта в 11 громадах, больше всего - в Сумском и Шосткинском районах.

В результате обстрелов в Эсманьской громаде погиб один человек, еще один - ранен. Российские войска применили почти 20 управляемых авиабомб и около 30 FPV-дронов.

В Середино-Будской громаде повреждена гражданская инфраструктура, в Новослободской - административное здание, в Путильской - дом культуры, магазин и учебное заведение. Из приграничных громад за сутки эвакуированы еще 25 человек.

Воздушная тревога в области продолжалась 10 часов 30 минут.

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