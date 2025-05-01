РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости Видео Атака БПЛА на Сумы Атака беспилотников на Сумщину
988 0

Россияне нанесли удар по промышленности Сумской области. ВИДЕО

В ночь на 1 мая вражеские беспилотники атаковали Сумскую область, в результате чего был поврежден объект промышленности в Сумской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар.

"Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало около восьми взрывов в одном из старостинских округов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших или раненых нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла почти 90 ударов по Сумской области: один человек погиб, еще один - ранен

Автор: 

беспилотник (3626) обстрел (27275) Сумская область (3158) Сумы (1150) Сумский район (190)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 