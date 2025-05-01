Россияне нанесли удар по промышленности Сумской области. ВИДЕО

В ночь на 1 мая вражеские беспилотники атаковали Сумскую область, в результате чего был поврежден объект промышленности в Сумской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар.

"Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало около восьми взрывов в одном из старостинских округов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших или раненых нет.

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