Россияне нанесли удар по промышленности Сумской области. ВИДЕО
В ночь на 1 мая вражеские беспилотники атаковали Сумскую область, в результате чего был поврежден объект промышленности в Сумской громаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар.
"Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало около восьми взрывов в одном из старостинских округов", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших или раненых нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль