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Новини Фото обстріли Херсонщини
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22 жителі Херсонщини загинули внаслідок російських обстрілів у квітні. ФОТОрепортаж

В квітні Росія понад 1900 разів атакувала Херсонська область, окупанти били по будинках, лікарнях, школах, дорогах.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Внаслідок атак загинули 22 жителі Херсонщини. Ще 215 — дістали поранення, серед них — 5 дітей.

"Армія РФ також посилює дронові атаки — у квітні їх було понад 2600. Ці удари забрали життя 7 людей, ще 110 — поранили. Серед постраждалих — одна дитина. Це терор, на який Росія йде свідомо, знаючи, що цілить у цивільних. За кожною цифрою — чиєсь життя, чиясь родина, чиясь трагедія. Світла пам’ять загиблим. Співчуття всім, хто втратив рідних. Не пробачимо. І не зупинимось, доки не виженемо ворога з нашої землі", - написав Прокудін.

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Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину

У квітні армія РФ била по області майже 2 тисячі разів

Зруйнована російським обстрілом будівля на Херсонщині

Автор: 

обстріл (28613) Херсонська область (5776) війна в Україні (4079)


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01.05.2025 23:11 Відповісти
 
 