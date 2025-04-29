Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: ранены семь человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области из артиллерии, авиации и БПЛА различных типов. Под вражеским огнем оказались 22 населенных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

Россияне выпустили ракеты с вертолета по Ольговке, к счастью, обошлось без пострадавших.

Из артиллерии войска РФ били по Камышанам. Пострадали трое местных жителей. 70-летний мужчина и две женщины в возрасте 55 и 72 года получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Получили повреждения три частных дома.

Оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль в Белозерке. 61-летний мужчина получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Также поселок обстреляли из артиллерии. Один из снарядов попал на территорию частного домовладения и повредил гараж, где в тот момент находились 39-летний мужчина вместе с 18-летним сыном. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. Повреждены гараж, автомобиль и газопровод.

FPV-дронами российские военные ударили по магазину в Широкой Балке, частным домам в Таврическом, Тягинке и Станиславе.

Вражеским артиллерийским огнем повреждены частный дом в Днепровском, два жилых дома в Антоновке и имущество монастыря в Красном Маяке.

В Софиевке военные оккупационной армии совершили сброс с беспилотника на территорию агрофирмы, в результате чего повреждено имущество. Также из-за сброса с БпЛА поврежден многоквартирный дом в Антоновке и частный - в Александровке.

Военные РФ атаковали дроном типа "FPV" гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Транспортное средство получило повреждения, люди, к счастью, не пострадали. В результате сброса взрывчатки с БпЛА на жилой квартал пострадал 37-летний мужчина, у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Из-за дальнейших дроновых атак повреждены два многоквартирных дома.

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