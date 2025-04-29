Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено сімох людей. ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове обстріляли правобережжя Херсонської області з артилерії, авіації та БпЛА різних типів. Під ворожим вогнем опинилися 22 населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

Росіяни випустили ракети з гелікоптера по Ольгівці, на щастя, обійшлося без постраждалих.

З артилерії війська РФ били по Комишанах. Постраждали троє місцевих жителів. 70-річний чоловік та двоє жінок віком 55 і 72 роки дістали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Зазнали пошкоджень три приватні будинки.

Окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль у Білозерці. 61-річний чоловік отримав контузію, вибухову й черепно-мозкову травми. Також селище обстріляли з артилерії. Один зі снарядів влучив на територію приватного домоволодіння та пошкодив гараж, де в той момент перебували 39-річний чоловік разом із 18-річним сином. В обох діагностували мінно-вибухові травми й контузії. Пошкоджено гараж, автомобіль і газопровід.

FPV-дронами російські військові вдарили по магазину в Широкій Балці, приватних будинках у Таврійському, Тягинці й Станіславі.

Ворожим артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Дніпровському, два житлові будинки в Антонівці та майно монастиря в Червоному Маяку.

У Софіївці військові окупаційної армії здійснили скид із безпілотника на територію агрофірми, внаслідок чого пошкоджено майно. Також через скид із БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок в Антонівці та приватний – в Олександрівці.

Військові РФ атакували дроном типу "FPV" цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсону. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, люди, на щастя, не постраждали. В результаті скидання вибухівки з БпЛА на житловий квартал постраждав 37-річний чоловік, у нього діагностували мінно-вибухову травму й уламкове поранення ноги. Через подальші дронові атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки.

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