Одна людина загинула і 5 поранені внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська продовжували атакувати населені пункти Херсонської області, унаслідок чого загинула людина, ще п’ять осіб зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Інгулець, Микільське, Токарівка, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Шляхове, Тягинка, Михайлівка, Червоний Маяк, Бургунка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.



Зазначається, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

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"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", - додав голова ОВА.