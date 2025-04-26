Наслідки ворожих атак на Херсонщину: п’ятеро поранених, пошкоджено понад 20 об’єктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог продовжував обстріли Херсонського та Бериславського районів, по населених пунктах бив з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Зміївка, Інгулець, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Миколаївка, Микільське, Молодіжне, Новотягинка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Понятівка, Правдине, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Українка, Хрещенівка, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.



Також ворог здійснив ракетні удари по Херсонському району.

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Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, гаражі та приватні автомобілі.



Повідомляється, що через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Своєю чергою в ГУ Нацполіції в Херсонській області зазначили, що від атак армії РФ потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Комишани, Білозерка, Молодіжне, Інгулець, Широка Балка, Осокорівка, Хрещенівка.



Ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний і 12 приватних будинків, будівлю старостату, шість автомобілів, чотири гаражі, господарську споруду.



Вдень росіяни вдарили керованою авіабомбою по Херсонській міській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Артилерійським вогнем пошкоджено шість житлових будинків у Комишанах, два будинки у Широкій Балці та три – в Інгульці.



У Хрещенівці противник спрямував дрон типу "FPV" на адмінбудівлю, яка внаслідок удару зазнала пошкоджень. А в Білозерці FPV-дрон пошкодив гараж.

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Вдень російська армія вдарила з безпілотника по території комунального підприємства у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали троє працівників. У 49-річного чоловіка та двох жінок віком 50 і 56 років мінно-вибухові травми й контузії. Зазнали пошкоджень три автомобілі. Через подальші скиди з БпЛА пошкоджено ще два автомобілі.

В результаті атак FPV-дронів пошкоджено багатоквартирний будинок і господарську споруду.



Район потерпав і від артилерійських обстрілів, зазнав пошкоджень приватний будинок.

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У Корабельному районі ворожий FPV-дрон ударив по території гаражного кооперативу, де пошкоджено три гаражі. А в Центральному районі міста атака дроном типу "FPV" призвела до пошкодження автомобіля.





