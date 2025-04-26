Последствия вражеских атак на Херсонскую область: пятеро раненых, повреждено более 20 объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Херсонского и Бериславского районов, по населенным пунктам бил из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Велетенское, Дудчаны, Змеевка, Ингулец, Качкаровка, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Костырка, Николаевка, Никольское, Молодежное, Новотягинка, Александровка, Осокоровка, Одрадокаменка, Понятовка, Правдиное, Садовое, Станислав, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Украинка, Крещеновка, Чернобаевка, Широкая Балка, Шляховое и город Херсон.



Также враг совершил ракетные удары по Херсонскому району.

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Отмечается, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку, гаражи и частные автомобили.



Сообщается, что из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В свою очередь в ГУ Нацполиции в Херсонской области отметили, что от атак армии РФ пострадали Херсон, Садовое, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Молодежное, Ингулец, Широкая Балка, Осокоровка, Крещеновка.



Вражескими обстрелами повреждены многоквартирный и 12 частных домов, здание старостата, шесть автомобилей, четыре гаража, хозяйственная постройка.



Днем россияне ударили управляемой авиабомбой по Херсонской городской громаде. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Артиллерийским огнем повреждены шесть жилых домов в Камышанах, два дома в Широкой Балке и три - в Ингульце.



В Крещеновке противник направил дрон типа "FPV" на админздание, которое в результате удара получило повреждения. А в Белозерке FPV-дрон повредил гараж.

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Днем российская армия ударила с беспилотника по территории коммунального предприятия в Днепровском районе Херсона. В результате атаки пострадали трое работников. У 49-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 50 и 56 лет минно-взрывные травмы и контузии. Получили повреждения три автомобиля. Из-за дальнейших сбросов с БПЛА повреждены еще два автомобиля.

В результате атак FPV-дронов повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка.



Район страдал и от артиллерийских обстрелов, получил повреждения частный дом.

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В Корабельном районе вражеский FPV-дрон ударил по территории гаражного кооператива, где повреждены три гаража. А в Центральном районе города атака дроном типа "FPV" привела к повреждению автомобиля.





