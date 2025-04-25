Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб и четверо ранены, среди пострадавших - трое полицейских. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки армия страны-агрессора атаковала 17 населенных пунктов из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БПЛА. Под вражеским огнем оказались Херсонский и Бериславский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Вблизи Шляхового российские военные целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль полиции. В результате удара пострадали трое полицейских в возрасте 25, 27 и 30 лет. У всех - минно-взрывные травмы и контузии.
Из артиллерии войска РФ обстреляли Белозерку. Погибла 65-летняя женщина, во время атаки находившаяся во дворе. В тот день россияне били по поселку и из реактивных систем залпового огня.
Военные РФ атаковали FPV-дроном частное домовладение в Гавриловке. В результате удара тяжелые травмы получил 61-летний мужчина. С множественными огнестрельными ранениями пострадавшего эвакуировали из опасной зоны работники полиции.
Удары дронами типа "FPV" вызвали повреждение газопровода в Александровке и жилого дома в Антоновке.
Артиллерийским огнем повреждены два частных дома в Зеленовке и Станиславе, гараж и два жилых дома в Новокаирах.
В Днепровском районе Херсона в результате артобстрела повреждены частный дом и два автомобиля. Сбросом с БПЛА поврежден еще один автомобиль. В центральной части города из-за сбросов взрывчатки с дронов повреждены многоквартирный и шесть частных домов, а также автомобиль. Еще одна многоэтажка повреждена артобстрелом.
Под артиллерийским огнем противника находился микрорайон "Корабел", там получили повреждения учебное заведение и многоквартирный дом.
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