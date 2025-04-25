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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб и четверо ранены, среди пострадавших - трое полицейских. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки армия страны-агрессора атаковала 17 населенных пунктов из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БПЛА. Под вражеским огнем оказались Херсонский и Бериславский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Вблизи Шляхового российские военные целенаправленно атаковали FPV-дроном служебный автомобиль полиции. В результате удара пострадали трое полицейских в возрасте 25, 27 и 30 лет. У всех - минно-взрывные травмы и контузии.

Из артиллерии войска РФ обстреляли Белозерку. Погибла 65-летняя женщина, во время атаки находившаяся во дворе. В тот день россияне били по поселку и из реактивных систем залпового огня.

Военные РФ атаковали FPV-дроном частное домовладение в Гавриловке. В результате удара тяжелые травмы получил 61-летний мужчина. С множественными огнестрельными ранениями пострадавшего эвакуировали из опасной зоны работники полиции.

Удары дронами типа "FPV" вызвали повреждение газопровода в Александровке и жилого дома в Антоновке.

Артиллерийским огнем повреждены два частных дома в Зеленовке и Станиславе, гараж и два жилых дома в Новокаирах.

В Днепровском районе Херсона в результате артобстрела повреждены частный дом и два автомобиля. Сбросом с БПЛА поврежден еще один автомобиль. В центральной части города из-за сбросов взрывчатки с дронов повреждены многоквартирный и шесть частных домов, а также автомобиль. Еще одна многоэтажка повреждена артобстрелом.

Под артиллерийским огнем противника находился микрорайон "Корабел", там получили повреждения учебное заведение и многоквартирный дом.

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Обстрелы Херсонской области

Автор: 

Херсонская область (4775) Бериславский район (68) Херсонский район (268) Шляховое (2) Белозерка (33) Станислав (13) Гавриловка (4)


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Хай би показали як ці поліцаї на фронтах "страждають".
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25.04.2025 14:55 Ответить
 
 