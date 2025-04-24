Оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине: погибла женщина, - ОВА

В четверг, 24 апреля, российские войска обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получила 68-летняя женщина. В момент атаки она находилась во дворе дома", - говорится в сообщении.

Председатель ОВА выразил соболезнования родным погибшей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, враг имеет преимущество в личном составе, - 24 ОМБр