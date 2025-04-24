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Новости обстрелы Херсонщины
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Оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине: погибла женщина, - ОВА

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В четверг, 24 апреля, российские войска обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получила 68-летняя женщина. В момент атаки она находилась во дворе дома", - говорится в сообщении.

Председатель ОВА выразил соболезнования родным погибшей.

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обстрел (27202) Херсонская область (4775) Херсонский район (268) Белозерка (32) война в Украине (3902)


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Шойгу про це, чомусь мовчить, а несе якусь маячню з *******, про «міравую вайну»…
Старчеський маразм, імпотентів на московії ….
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24.04.2025 14:05 Ответить
Рашиські терористи свідомо воюють з мирним населенням ,цих варварів включаючи путіна і його кліку треба тільки знищувати іншого вони не розуміють всі так звані переговори це ні про що.
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24.04.2025 14:36 Ответить
 
 