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Новини обстріли Херсонщини
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Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: загинула жінка, - ОВА

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

У четвер, 24 квітня, російські війська обстріляли селище Білозерка в Херсонській області. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка. У момент атаки вона перебувала на подвірʼї будинку", - йдеться в повідомленні. 

Голова ОВА висловив співчуття рідним загиблої.

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Автор: 

обстріл (28523) Херсонська область (5759) Херсонський район (270) Білозерка (33) війна в Україні (3935)


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Шойгу про це, чомусь мовчить, а несе якусь маячню з *******, про «міравую вайну»…
Старчеський маразм, імпотентів на московії ….
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24.04.2025 14:05 Відповісти
Рашиські терористи свідомо воюють з мирним населенням ,цих варварів включаючи путіна і його кліку треба тільки знищувати іншого вони не розуміють всі так звані переговори це ні про що.
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24.04.2025 14:36 Відповісти
 
 