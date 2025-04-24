Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: загинула жінка, - ОВА

У четвер, 24 квітня, російські війська обстріляли селище Білозерка в Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка. У момент атаки вона перебувала на подвірʼї будинку", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА висловив співчуття рідним загиблої.

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