Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та четверо поранені, серед постраждалих – троє поліцейських. ФОТОрепортаж

Минулої доби армія країни-агресора атакувала 17 населених пунктів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА. Під ворожим вогнем опинилися Херсонський та Бериславський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Поблизу Шляхового російські військові цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль поліції. Внаслідок удару постраждали троє поліцейських віком 25, 27 і 30 років. У всіх мінно-вибухові травми й контузії.

З артилерії війська РФ обстріляли Білозерку. Загинула 65-річна жінка, яка під час атаки перебувала на подвір’ї. Того дня росіяни били по селищу і з реактивних систем залпового вогню.

Військові РФ атакували FPV-дроном приватне домоволодіння в Гаврилівці. Внаслідок удару тяжкі травми дістав 61-річний чоловік. З множинними вогнепальними пораненнями потерпілого евакуювали з небезпечної зони працівники поліції.

Удари дронами типу "FPV" спричинили пошкодження газопроводу в Олександрівці та житлового будинку в Антонівці.

Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки в Зеленівці й Станіславі, гараж та два житлові будинки в Новокаїрах.

У Дніпровському районі Херсону в результаті артобстрілу пошкоджено приватний будинок і два автомобілі. Скидом із БпЛА пошкоджено ще один автомобіль. У центральній частині міста через скиди вибухівок із дронів пошкоджено багатоквартирний та шість приватних будинків, а також автомобіль. Ще одну багатоповерхівку пошкоджено артобстрілом.

Під артилерійським вогнем противника перебував мікрорайон "Корабел", там зазнали пошкоджень навчальний заклад і багатоквартирний будинок.

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