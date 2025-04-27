Один человек погиб и 5 ранены в результате обстрелов россиянами Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего погиб человек, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Молодежное, Садовое, Ингулец, Никольское, Токаревка, Камышаны, Белозерка, Томина Балка, Кизомыс, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Станислав, Берислав, Шляховое, Тягинка, Михайловка, Червоный Маяк, Бургунка, Одрадокаменка, Осокоровка, Монастырское, Веселое и город Херсон.



Отмечается, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 частных домов. Также оккупанты побили хозяйственную постройку и частные автомобили.

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"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", - добавил глава ОВА.