Одна людина загинула і дві поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину
Російські війська сьогодні, 2 травня, обстріляли Херсон та Станіслав у Херсонській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, протягом дня російські війська здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонської області із застосуванням артилерії та різного типу безпілотників.
Станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину та двох поранених цивільних.
Так, о 10:40 внаслідок атаки FPV-дроном у Станіславі загинув 34-річний чоловік.
О 13:30 у Херсоні військові армії РФ атакували FPV-дроном цивільні автомобілі на автостоянці поблизу супермаркету. Внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків 52-х і 60-ти років.
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Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар02.05.2025 18:25 Відповісти Мені подобається 0
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