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Новини обстріли Херсонщини
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Одна людина загинула і дві поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщину

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські війська сьогодні, 2 травня, обстріляли Херсон та Станіслав у Херсонській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня російські війська здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонської області із застосуванням артилерії та різного типу безпілотників.

Станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину та двох поранених цивільних.

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Так, о 10:40 внаслідок атаки FPV-дроном у Станіславі загинув 34-річний чоловік.

О 13:30 у Херсоні військові армії РФ атакували FPV-дроном цивільні автомобілі на автостоянці поблизу супермаркету. Внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків 52-х і 60-ти років.

Автор: 

обстріл (28633) Херсон (3375) Херсонська область (5781) Херсонський район (287) Станіслав (15)


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В Украине гибнут люди, а рф хочет праздновать. За это надо наказать.
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02.05.2025 18:25 Відповісти
 
 