Росіяни атакували парковку в центрі Херсона: двоє поранених, згоріла автівка. ВIДЕО
Близько 13:00 російські війська завдали удару з безпілотника по парковці у середмісті Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки згорів один автомобіль, ще кілька зазнали пошкоджень.
Як зазначається, постраждали двоє цивільних чоловіків віком 52 і 60 років. Обох доставлено до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
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Алекс Скела
показати весь коментар02.05.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 0
Gary Grant
показати весь коментар02.05.2025 14:41 Відповісти Мені подобається 1
AbOriginal_UA
показати весь коментар02.05.2025 15:03 Відповісти Мені подобається 1
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