Росіяни атакували парковку в центрі Херсона: двоє поранених, згоріла автівка. ВIДЕО

Близько 13:00 російські війська завдали удару з безпілотника по парковці у середмісті Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки згорів один автомобіль, ще кілька зазнали пошкоджень.

Як зазначається, постраждали двоє цивільних чоловіків віком 52 і 60 років. Обох доставлено до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

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