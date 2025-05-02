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Новини Відео обстріли Херсонщини
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Росіяни атакували парковку в центрі Херсона: двоє поранених, згоріла автівка. ВIДЕО

Близько 13:00 російські війська завдали удару з безпілотника по парковці у середмісті Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки згорів один автомобіль, ще кілька зазнали пошкоджень.

Як зазначається, постраждали двоє цивільних чоловіків віком 52 і 60 років. Обох доставлено до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ на Херсонщину постраждали шестеро цивільних та двоє рятувальників, - Нацполіція

Автор: 

обстріл (28613) Херсон (3375) Херсонська область (5781) Херсонський район (287)


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І де ж тепер паркуватимуться НАТівські генерали???
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02.05.2025 14:35 Відповісти
По парковці в бєлгородє удар безпілотника. Чи в воронєжє. В чому проблема?
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02.05.2025 14:41 Відповісти
Як на мене, то любе авто на рф - це цілком «законна» та легітимна ціль !!!
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02.05.2025 15:03 Відповісти
 
 