Наслідки російських обстрілів Херсонщини: дві людини загинули та двох поранено

Російські війська продовжують тероризувати правий берег Херсонщини, зокрема обласний центр, постійними атаками. Для ударів вони використовують широкий спектр озброєння. Минулої доби по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів противник гатив з артилерії, мінометів і БпЛА. Від ударів ворога потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Станіслав, Придніпровське, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Саблуківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

У Станіславі внаслідок атаки FPV-дроном загинув 34-річний чоловік, який під час удару перебував біля магазину.

У Саблуківці 47-річний місцевий житель загинув через детонацію російського FPV-дрона з вибухівкою. Після атаки він намагався винести його з подвір’я, але дрон вибухнув у нього в руках. Чоловік отримав тяжкі поранення та помер.

Обстріли Херсону

Російські військові вдарили дроном типу "FPV" по парковці біля супермаркету в Центральному районі Херсону. Внаслідок атаки поранено двох чоловіків віком 52 і 60 років. В обох вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й множинні уламкові поранення кінцівок. Зазнали пошкоджень два автомобілі. В результаті подальших атак пошкоджено ще один транспортний засіб.

У Дніпровському районі внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

З артилерії війська РФ били по Корабельному району, там пошкоджено шість приватних будинків й автомобіль.

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