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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Рашисты атаковали дроном центр Херсона: один человек погиб, еще два - получили ранения

вражеский дрон атаковал Херсон

Вечером субботы, 3 мая, российские захватчики атаковали дроном центр города Херсон. Предварительно, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения", - написал Прокудин.

Чиновник призвал жителей города в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку там наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников.

"Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя!", - добавил он.

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Херсон (2836) атака (381) дроны (3969) Херсонская область (4800) Херсонский район (283)


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Де удари по ростову, краснодиру у відповідь?
Досі білі пальтечка носимо?
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03.05.2025 19:35 Ответить
ну ось, а ми не добили пілотів (які дубасили нас КАБами) та суховантаж під новоросійськом. дартаньяни блд.
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03.05.2025 19:48 Ответить
Головне МОСКВУ НЕ АТАКУЙТЕ - а те що нас убивають - та уже рутина, нас же можна да? Ніхто і ні почухається ні ООН ні НАТО ніхто на планеті
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03.05.2025 19:53 Ответить
 
 