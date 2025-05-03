Рашисты атаковали дроном центр Херсона: один человек погиб, еще два - получили ранения

Вечером субботы, 3 мая, российские захватчики атаковали дроном центр города Херсон. Предварительно, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения", - написал Прокудин.

Чиновник призвал жителей города в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку там наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников.

"Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя!", - добавил он.

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