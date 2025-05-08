Последствия вечернего обстрела Херсона: повреждены многоэтажки, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 7 мая оккупационная армия РФ снова атаковала Корабельный район Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

В результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов повреждены крыша и окна многоквартирных домов.

"Есть пострадавший. Он госпитализирован в тяжелом состоянии", - отметили в ГВА.

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